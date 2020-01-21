Готовность развязки «Симферополь – Николаевка» трассы «Таврида» — 85%

Готовность развязки для съезда с пятого этапа трассы «Таврида» в сторону Симферополя и Николаевки составила 85%. Об этом со ссылкой на пресс-службу крымского строительного управления АО «ВАД» (генеральный подрядчик строительства трассы) сообщает ИА «Крыминформ» .

Строительство транспортной развязки на выезде из Симферополя в сторону Николаевки близится к завершению, ее готовность составляет 85%. По путепроводу, который ведет из города, уже едут машины, ведутся земляные работы на съездах с развязки и участке основного хода в районе путепровода. Движение по развязке во всех направлениях будет открыто в сентябре этого года в рамках общего запуска трассы, – сообщает пресс-служба.

Общая протяженность пятого этапа «Тавриды» составляет 25 км. Он начинается на автодороге «Керчь – Симферополь», у поворота на села Укромное и Трудовое и завершается выходом к селу Левадки на трассе «Симферополь – Севастополь». На протяжении этого этапа находятся 4 транспортных развязки, всего же на «Тавриде» их 18. Готовность пятого этапа в настоящее время составляет 71%.