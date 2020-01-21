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Готовность развязки «Симферополь – Николаевка» трассы «Таврида» - 85%
Фото: пресс-служба АО "ВАД"

Готовность развязки «Симферополь – Николаевка» трассы «Таврида» — 85%

Опубликовал: CrimeaPRESS в Трасса "Таврида" 12:41 21.01.2020

Готовность развязки для съезда с пятого этапа трассы «Таврида» в сторону Симферополя и Николаевки составила 85%. Об этом со ссылкой на пресс-службу крымского строительного управления АО «ВАД» (генеральный подрядчик строительства трассы) сообщает ИА «Крыминформ».

Строительство транспортной развязки на выезде из Симферополя в сторону Николаевки близится к завершению, ее готовность составляет 85%. По путепроводу, который ведет из города, уже едут машины, ведутся земляные работы на съездах с развязки и участке основного хода в районе путепровода. Движение по развязке во всех направлениях будет открыто в сентябре этого года в рамках общего запуска трассы, – сообщает пресс-служба.

Общая протяженность пятого этапа «Тавриды» составляет 25 км. Он начинается на автодороге «Керчь – Симферополь», у поворота на села Укромное и Трудовое и завершается выходом к селу Левадки на трассе «Симферополь – Севастополь». На протяжении этого этапа находятся 4 транспортных развязки, всего же на «Тавриде» их 18. Готовность пятого этапа в настоящее время составляет 71%.

Готовность развязки «Симферополь – Николаевка» трассы «Таврида» - 85%

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