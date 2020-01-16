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Готовность трассы «Таврида» - 85%
Скриншот: видео пресс-службы АО "ВАД"

Готовность трассы «Таврида» — 85%

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 12:18 16.01.2020

Как сообщает пресс-служба генерального подрядчика строительства трассы «Таврида» – АО «ВАД», общая готовность главной дороги Крыма составляет 85%.

Строительно-монтажные работы ведутся на всех семи этапах трассы от Керчи до Севастополя. Участки от Керчи до Симферополя активно строились в рамках первой очереди, поэтому основное внимание сейчас уделяется 5 и 6 этапам «Тавриды» – это обход Симферополя и Бахчисарайский район. Трасса построена на 85%, все работы будут завершены в сентябре этого года, — говорится в сообщении.

Кроме того, на 5 и 6 этапах «Тавриды» продолжается устройство насыпи основного хода и щебеночного основания под укладку асфальтобетона. На 7 этапе идет устройство бортового камня, водоотводов и строительство лестничных сходов на искусственных сооружениях, ведется подготовка к укладке верхнего слоя покрытия. Также на «Тавриде» продолжаются работы по монтажу шумозащитных экранов вблизи жилой застройки, а также строительство мостовых сооружений и надземных пешеходных переходов.

Уже весной на трассе начнутся масштабные работы по укладке третьего слоя асфальтобетона, и к сентябрю все три слоя асфальтобетона будут уложены на всех 250 км «Тавриды».

Готовность трассы «Таврида» - 85%

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