Губернатор Севастополя посетил Андреевский и Качинский муниципальные округа

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев совместно с заместителем председателя Законодательного Собрания Татьяной Лобач и руководителями департаментов с рабочей поездкой посетил Андреевский и Качинский муниципальные округа. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В селе Солнечном глава города посетил библиотеку. Местные жители неоднократно обращались с вопросом о переносе учреждения в новое здание. Сейчас оно находится в приспособленном помещении в общежитии на втором этаже.

Конечно, пенсионерам туда тяжело подниматься. Библиотека сама замечательная, очень хочется перенести ее в новое помещение. Заброшенное аварийное здание снесено, площадка есть, сейчас надо сделать проект и в следующем году библиотеку построить. Взял на контроль этот вопрос, буду решать, — подчеркнул Михаил Развожаев.

В Андреевке губернатор посетил несколько объектов. Один из них — новый стадион, к которому пока не подведены электричество и вода.

У нас появилось хорошее спортивное ядро с полем и беговыми дорожками, сейчас выделили деньги на решение проблем с техприсоединением. Также договорились, что будем искать финансирование на ремонт Дворца культуры в Андреевке. Это дорогой проект, почти 500 млн рублей, поэтому важно понимать его дальнейшее использование, загрузку и востребованность, — рассказал Развожаев.

Догазификация — один из ключевых вопросов как в Солнечном, так и в Андреевке. Как отметил губернатор, полностью газифицировать Андреевский муниципальный округ планируется до конца года.

Газ уже есть в Андреевке и в Солнечном, теперь надо сделать догазификацию. На это Правительством выделено уже более 30 млн рублей. До конца года состоится полная газификация Андреевского округа, чтобы этой зимой люди могли не закупать материалы для отопления. В селах продолжают работать оперативные штабы, в которых можно обратиться к специалистам по любому вопросу газификации, — отметил глава города.

Работу штабов по газификации в Качинском муниципальном округе губернатор обсудил с местными депутатами.

Много проблем, подробно все обсудили, в том числе работу штаба по догазификации. Также заехал во двор к активистке, которая обращалась ко мне во время эфира: порядок навели во дворе. Сейчас начали заниматься ливневой канализацией, так как во время дождя двор топит, — отметил Михаил Развожаев.

Также в Качинском округе губернатор дал ряд поручений, в том числе по работе общественного транспорта и благоустройству. Особое внимание он также уделил обвалам, которые участились из-за погодных условий.

Сейчас ведется комплексное обследование всего берега Северной стороны. На официальных пляжах и местах, где это возможно, проводим принудительные обвалы. До конца года с участием нашего гидрофизического института комплексная работа будет завершена и специалисты дадут рекомендации. После этого можно будет планировать бюджет, — заключил Развожаев.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя.