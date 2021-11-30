Губернатор Севастополя проверил готовность роддома №2

Сегодня губернатор Севастополя Михаил Развожаев в ходе рабочей поездки проверил строительную готовность роддома №2. В здании идет завершающий этап капитального ремонта, объект готовится к передаче заказчику.

Сейчас мы находимся на стадии приема работ. Нас сильно задержала по срокам доставка модуля охлаждения для вентиляции, без которого современную больницу нельзя запускать. Модуль пришел, завтра начнется его монтаж. До 13 декабря здание будет полностью готово к тому, чтобы Роспотребнадзор взял финальные смывы. Я поставил задачу, чтобы 20 числа роддом принял первую роженицу, — сказал Михаил Развожаев.

Специалисты на объекте завершили основные работы, установили электрооборудование и освещение, системы видеонаблюдения, радиовещания, вентиляции, отопления, организовали доступ для маломобильных граждан.

Мы имели дело с уже существующими конструкциями, и очень многое выяснилось в процессе демонтажа. Нам пришлось потрудиться дольше, чем мы рассчитывали. Стараемся завершить работы и сдать объект в лучшем виде, — рассказала представитель компании-подрядчика Татьяна Суптеля.

В ближайшее время завершится поставка оборудования и мебели в медучреждение. По словам главврача городской больницы №5 Елены Большаковой, после открытия уровень роддома повысится.

Раньше у нас оба роддома были второго уровня. Сейчас новое здание роддома №2 – это уровень 3-А. Он подразумевает возможность выхаживания деток с низкой и экстремально низкой массой тела. У нас уже закуплена мебель по всем позициям: и медицинская, и кроватки для малышей и мам, – отметила Елена Большакова.

Всего в учреждении восемь родовых индивидуальных залов, две операционных и три зала в приемной, которые могут использоваться в качестве родильных. Отделение патологии для беременных сможет принять 36 пациенток.

Хочется, чтобы люди чувствовали себя комфортно, как дома, когда они в больнице. Мы максимально постарались сделать все, чтобы нашим девушкам и женщинам было приятно здесь рожать маленьких севастопольцев, — заключил глава города.

Напомним, на время капитального ремонта учреждения пациенток принимают в роддоме №1 в Стрелецкой бухте.