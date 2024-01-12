Губернатор Севастополя поручил сотрудникам департамента транспорта лично проверить работу маршрутной сети

«Горячая» тема Севастополя начала января – «транспортная реформа», изменение маршрутной сети. Жалоб, несмотря на оптимизм властей, все-таки больше, чем благодарностей (еще на эту тему — ЗДЕСЬ). Не случайно губернатор Севастополя Михаил Развожаев на заседании городского правительства 11 января поручил сотрудникам департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры лично проверить, как работает новая транспортная сеть.

Анализ обращений показал, что больше всего проблем с 17-м и 94-м маршрутами. По 17-му маршруту основная жалоба, что нет бесплатной альтернативы, приходится платить за пересадки. Ответы, которые пишут сотрудники людям в соцсетях, тоже достойны «восхищения». Например, человек жалуется, что в час пик автобусы забиты, а ему отвечают: «Работают четыре автобуса». Человеку от такого ответа стало легче? Не надо доказывать людям, что «шапка сидит на голове хорошо», если она не сидит, – сказал Михаил Развожаев.

Он отметил, что новая транспортная схема позволила по всему городу, в том числе и на маршрутах пригородного сообщения, ввести единый городской тариф: по ЕГКС проезд стоит 24 рубля, без неё – 30 рублей. Это позволяет людям, которые живут и работают в пригороде, существенно снизить расходы. Но даже эти положительные изменения оказались нивелированы из-за некорректной организации работы двух-трёх маршрутов, подчеркнул губернатор.

Сегодня и завтра сотрудники департамента транспорта во главе с директором Станиславом Таматаевым должны вышли в час пик на места, проехать по всем маршрутам, где были изменения, и прислать мне видеоотчёты. Мы договаривались о главном принципе: если мы делаем дробление маршрутов или убираем дублирующие маршруты, то для людей всегда должна быть удобная альтернатива, и однозначно пассажиры не должны переплачивать за проезд, – заключил Михаил Развожаев.

Напомним, новая маршрутная сеть была представлена в декабре и начала действовать с 1 января. Решения были нацелены на избежание дублирующих маршрутов, снижение нагрузки на улично-дорожную сеть и создание условий, при которых провозная способность общественного транспорта увеличится.