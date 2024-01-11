«Транспортная реформа» в Севастополе: жалобы граждан есть, на обращения реагируют

С 1 января в Севастополе запустили новую маршрутную сеть. Все вопросы о работе общественного транспорта жители могут оставлять в личных сообщениях в группе Департамента транспорта в соцсети ВКонтакте, обращения фиксируются и сразу направляются специалистам для быстрого реагирования.

В прошлом году в течение целого года мы занимались разработкой новой маршрутной сети, проводили слушания на различных площадках, получали обратную связь и утвердили маршрутную сеть с минимальными изменениями. Если говорить конкретно, то в новой маршрутной сети предусмотрена отмена лишь четырёх маршрутов: 17, 20, 34 и 44. Также предусмотрено изменение схемы движения по шести маршрутам, — сообщил и.о. заместителя губернатора Павел Иено.

Кроме того, в рамках новой маршрутной сети было принято решение о введении единого городского тарифа. Пассажиры троллейбусов, автобусов, катеров и паромов платят 24 рубля картой ЕГКС, 30 рублей наличными или банковской картой.

В Департаменте транспорта сейчас работает мониторинговая группа, все поступившие обращения граждан обрабатываются. Мы будем не только их систематизировать, но и по каждому принимать решение. Возможно, где-то увеличим интервалы движения общественного транспорта, где-то поменяем схему движения. На следующей неделе планируем, что рабочая группа Департамента транспорта, помимо получения информации, непосредственно выйдет на место и проверит работу на каждом маршруте, отработает проблемные вопросы. Что касается обращений – я их тоже читаю, с коллегами рассматриваем и обсуждаем, — подчеркнул и.о. заместителя губернатора.

Павел Иено также отметил, что по всем отменённым маршрутам остались альтернативные, ведь одна из целей новой маршрутной сети – исключить «задублированность».

Основная причина, почему было необходимо внести изменения в маршрутную сеть, – это развитие города, теперь нельзя просто увеличивать длинные маршруты, так как они дублируют те, которые уже есть в городе. Кроме того, эти маршруты загружают улично-дорожную сеть. В любом случае маршрутную сеть в нашем городе необходимо строить по принципу широких связей. Мы не уйдём от пересадочных узлов, нам необходимо строить пересадочные узлы и обеспечивать пересадку. Также нам необходимо обеспечить показатели провозной способности, — пояснил и.о. замгубернатора.

Также Павел Иено отметил, что ежегодно в городе на 20% увеличивается количество людей, пользующихся общественным транспортом. Только увеличение количества автобусов не поможет обеспечить провозную способность.