Губернатор Севастополя поздравляет с Новым годом: пусть все доброе сохранится и преумножится

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поздравил всех севастопольцев с наступающим Новым годом.

Уважаемые севастопольцы!

2023 год был непростым, но мы однозначно стали сильнее, сплоченнее, а значит — лучше. Эти качества никому уже не отнять — они навсегда с нами.

Прошедший год очень ярко показал: нашу страну и наших людей невозможно сломить. Спасибо вам за то, что вы остаетесь отзывчивыми, искренними и смелыми!

Вы всегда готовы прийти на помощь и поддержать тех, кому она нужна, даже если это совсем незнакомые люди. Просто у севастопольцев так заведено: объединяться, когда сложно. Засучить рукава и трудиться во благо своего города и своей страны.

Благодарю наших волонтеров, которые жертвуют личным временем и благами ради других людей, медицинских работников, которые сейчас на передовой, в военных госпиталях творят чудеса, спасая наших ребят. Низкий поклон всем нашим воинам, кто рискует жизнью и отстаивает наши ценности, нашу правду, кто защищает нас, кто каждый день шаг за шагом приближает нашу общую Победу!

Эта Победа складывается из ежедневных маленьких побед и поступков каждого.

Дорогие севастопольцы! У каждого из нас в этом году были собственные большие и маленькие радости: кто-то встретил свою любовь, у кого-то родился первенец, кто-то получил образование, окончил школу или институт, обзавёлся собственным жильём. Или просто стал чаще видеться с родителями, друзьями. Ведь нет ничего важнее, чем домашний уют и тепло близких людей. А раз так — пусть всё доброе сохранится и приумножится. Пусть каждый из вас и, самое главное, ваши родные всегда будут здоровы.

С праздником! С Новым 2024 годом!

Губернатор города Севастополя Михаил РАЗВОЖАЕВ