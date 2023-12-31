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Губернатор Севастополя просит горожан воздержаться от массовых и шумных гуляний
Фото: pikist.com

Губернатор Севастополя просит горожан воздержаться от массовых и шумных гуляний

Опубликовал: CrimeaPRESS в Инфраструктура Крыма 20:15 31.12.2023

Возможны провокации врага.

Сегодня в Севастополе дважды звучал сигнал «воздушной тревоги». Не исключается любое развитие событий. Мирный Белгород тоже до определенной минуты жил своей обычной предпраздничной жизнью…

Уважаемые севастопольцы, думаю, вы понимаете, что в эту ночь и в ближайшие дни укронацисты могут и, скорее всего, будут предпринимать попытки атаки на Севастополь и устраивать различные провокации, в том числе, и информационные.

У нас уже второй год нет массовых мероприятий и гуляний в связи с желтым режимом опасности. Но в эту ночь я призываю всех без лишней необходимости не находиться на открытых пространствах, — отметил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Глава города также напомнил, что что в Севастополе введен режим ограничения использования пиротехнических изделий, за исключением хлопушек, бенгальских огней и фонтанов холодного огня. Применение других видов пиротехники, запрещённых к использованию, влечёт за собой административную ответственность в виде штрафа.

Но речь даже не о штрафе. Поймите, что запуская фейерверки и салюты — вы создаёте ложные цели, осложняете работу системе ПВО и Черноморскому флоту. ЗАПУСКАЕШЬ ФЕЙЕРВЕРКИ СЕЙЧАС = ПОМОГАЕШЬ ВРАГУ! Не применяйте петарды! Взрывы и хлопки сейчас пугают людей. Помните об этом! Благодарю всех за понимание. А салютами и фейерверками мы обязательно отметим Победу, — подчеркнул Развожаев.

 

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