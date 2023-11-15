Губернатор Севастополя рассказал об итогах летней оздоровительной кампании

В лагерях отдохнуло 7 585 ребят.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в режиме ВКС доложил Заместителю Председателя Правительства РФ Татьяне Голиковой итоги летней оздоровительной кампании. По его информации, в этом году оздоровительные лагеря посетили 7 585 ребят. Из этого количества 1 186 мальчишек и девчонок— это дети участников СВО, все заявки от таких семей были удовлетворены.

Отдельно хочу поблагодарить Татьяну Алексеевну Голикову, Совет Федерации и лично Валентину Ивановну Матвиенко, а также Министерство просвещения за программу по созданию дополнительных мест размещения. В этом году мы поучаствовали в пилотном варианте, получили средства на три модульных корпуса для лагеря «Горный» — благодаря этой программе возможность съездить в лагерь дополнительно получили более 600 детей, а мы, в свою очередь, провели благоустройство территории. Также мы провели тематические смены, в том числе «Орлята России» и «Движение первых», более 700 ребят в них участвовали. Не могу не сказать и о вожатых: их готовит наш СевГУ, они помогают ребятам с летней профориентацией. Нам в конце года предстоит итоговое заседание Госсовета, где мы будем подводить итоги Года педагога и наставника. Вожатые в детских лагерях — это как раз наставники для ребят; предложил коллегам на заседании обсудить вопросы стимулирования вожатых, — рассказал Развожаев.

Он также напомнил, что помимо оздоровления в Севастополе внедрили трудовую практику для детей, и она год от года набирает обороты — ребята в губернаторских школьных трудовых отрядах летом работали в городе и на городских предприятиях. Для Севастополя – это тоже важный проект.