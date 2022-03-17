Губернатор Севастополя в большом интервью ТАСС: город готов делиться опытом работы под санкциями

Севастополь за восемь лет после воссоединения с Россией получил миллиарды инвестиций, превратившиеся в детские сады, дороги и инженерные сети. Кроме того, несмотря на санкции, развивается экономика — и сейчас, когда вся страна оказалась в подобной ситуации, город готов делиться опытом, сообщил ТАСС губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Приводим это большое интервью полностью.

Интервью.

В 2014 году, после госпереворота на Украине, именно в Севастополе начались события, которые потом назовут Крымской, или Русской весной и которые закончатся воссоединением полуострова с Россией.

В 2014 году люди готовились обороняться от нацистов, строили блокпосты на подъездах к Севастополю. Все восемь лет здесь понимали, что рано или поздно Россия вынуждена будет пойти на радикальную защиту своих интересов, встать на защиту русских людей. И произошедшие 14 и 15 марта обстрелы Донецка и Макеевки запрещенными снарядами «Точка У» еще раз подчеркивают серьезность нацистской угрозы. После признания республик Донбасса стало понятно, что Севастополь — город в приграничной зоне и главная база Черноморского флота — не может остаться в стороне. «Мы готовились: еще раз посмотрели системы жизнеобеспечения, какие могут быть места под размещение, проверили медицинскую систему — как можем включиться, — рассказал Развожаев.

В конце февраля в городе был объявлен сбор гуманитарной помощи — продуктов, вещей и лекарств для эвакуированных с Донбасса. Но когда был брошен клич о помощи для жителей приграничных украинских территорий, севастопольцы проявили не меньшую активность, несмотря на многолетние нападки со стороны Киева, инициированные им санкции и блокады полуострова.

Все севастопольцы и, надеюсь, что все россияне совершенно четко разделяют братский для нас народ Украины, находящийся под влиянием мощнейшей пропаганды, и действующий там режим. Так обработать людей, внушить им ненависть к нам, соседям, создать образ врага — пожалуй, главное «достижение» режима Зеленского за четыре года, он это сделал эффективнее всего, — пояснил глава города.

Он выразил уверенность, что жители Херсонской области, ближайшей к Крымскому полуострову, в будущем будут «самые близкие соседи и важные деловые партнеры«.

Работать под санкциями.

Один из важных итогов восьми лет — бизнес научился работать в условиях санкций. Из-за предпринятых Украиной и странами Запада мер Крым и Севастополь ограничены в международном сотрудничестве, здесь работают единицы зарубежных компаний, боялись заходить крупные российские игроки — от банков и операторов связи до торговых сетей.

А сейчас уже, собственно, крупным российским компаниям терять нечего, потому что у нас вся страна стала как Севастополь и Крым (из-за введенных после начала спецоперации на Украине санкций против РФ — прим. ТАСС). На федеральном уровне я и мой коллега, глава Крыма Сергей Аксенов планируем поднять вопрос захода к нам федеральных компаний, которые имеют большой потенциал для инвестиций, для выстраивания инфраструктуры, но раньше зависели от западных капиталов и отношений, — отметил Развожаев.

Более того, севастопольцы могут поделиться опытом работы в условиях санкций. Среди примеров успешного местного бизнеса — предприятия по производству искусственных елей и хозяйственных эко-средств, которые поставляют продукцию по всей стране; в любом регионе продаются севастопольские вина; компания «Таврида Электрик» создала несколько заводов электрооборудования.

Мы можем точно сказать: без каких-то иностранных брендов, без каких-то услуг жить — не смертельная история. Зато это дает мотивацию для развития своего собственного бизнеса, внутренних ресурсов регионов. Многие региональные бренды просто были раздавлены международными франшизами, а теперь появилась возможность ренессанса, — уточнил собеседник агентства.

В сложной ситуации оказался морской порт — из-за невозможности работать с судами многих стран снизилась его загрузка. Сейчас дорабатывается стратегия развития, власти города находятся на связи с федеральными министерствами, чтобы обеспечить загрузку по прямому назначению. Но пока найден иной выход: решено диверсифицировать деятельность.

Предложено временно простаивающие территории использовать под промышленные площадки. Нашей рыболовецкой артерии нужны места под разгрузку, чтобы увеличить масштабы прибрежного лова. Береговые базы нужны, чтобы обслуживать фермы с мидиями, устрицами — это очень серьезное направление, которое может обеспечить рабочие места, дать доходы и городу, и порту, — пояснил губернатор Севастополя.

Исполнение ФЦП.

Основным механизмом, позволяющим вести в городе масштабное строительство, стала федеральная целевая программа социально-экономического развития Крыма и Севастополя, которая недавно переформатирована в госпрограмму. Только в 2021 году в Севастополь направлены рекордные 18,8 млрд рублей, исполнение программы по итогам года превысило 90%. Построены детские сады, локальные очистные сооружения, газовые подстанции и другие сетевые объекты, завершен ремонт объездной дороги — Камышового шоссе.

Впервые вышли на такой уровень реализации программы. Что помогло: во-первых, когда я пришел в 2019 году, сформулировал ряд предложений по 44-му федеральному закону, которые Президент потом поддержал. Это право определять единого поставщика решением губернатора через специальную комиссию, что обеспечивает более высокий уровень ответственности исполнительной власти и позволяет выбрать надежного подрядчика, а не мошенников — первый мой год в Севастополе мы не вылазили из судов. Кстати, сейчас одним из первых предложений федерального антикризисного штаба было ввести такую систему по всей стране, — рассказал Развожаев.

Немаловажным оказалось изменение системы управления ресурсами ФЦП.

Она стала более гибкой, позволяет перераспределять средства: какие-то объекты строятся опережающими темпами, как сейчас «ВАД» строит восьмой этап трассы «Таврида», а по другим все равно возникают какие-то проволочки — чтобы деньги не лежали бесполезные, — пояснил собеседник агентства.

При этом ситуация на Украине не повлияла на планируемые сроки ввода объектов в Севастополе, строятся они по ФЦП или иным программам, однако может сказаться на стоимости строительства.

Кроме того, достигнуто взаимопонимание исполнительной и законодательной ветвей власти.

Запас воды.

Вызовом последних лет стала серьезная засуха. После перекрытия Северо-Крымского канала, на котором в 2014 году с украинской стороны была построена дамба, город практически полностью обеспечивался Чернореченским водохранилищем. В 2020-2021 гг., после нескольких засушливых лет, уровень воды в нем начал приближаться к критическому.

Военные строители в кратчайшие сроки построили два важнейших объекта. Сначала, когда ситуация была пиковой, — плавучую насосную станцию в озере Кадыковского карьера. Потом — водозабор на Бельбеке, который сейчас дает в половодье дополнительно 50 тысяч кубометров в сутки — это более трети потребностей города, — сообщил губернатор.

Возобновление работы Северо-Крымского канала, после начала спецоперации попавшего в зону контроля российской стороны, обеспечит еще больший запас. Из него будет наполняться Межгорное водохранилище. И сейчас севастопольские власти ищут варианты, чтобы завершить обновление водовода от водохранилища до города: в прошлом году его отремонтировали на участке, задействованном в переброске воды из Бельбека.

Рост населения.

В 2014 году официальное население Севастополя составляло 370 тыс. человек, в 2021 году — чуть более 500 тыс. человек. Но в реальности население, отметил губернатор, гораздо больше — по предварительным данным прошлогодней переписи, не менее 600 тыс. человек.

Эти как минимум 100 тыс. человек — огромная часть населения, которая недофинансирована, деньги на них просто не закладываются в бюджет, мы не получаем на них дотации из федеральной казны. То есть мы вынуждены с меньшим ресурсом решать вопросы большего количества людей. Фактически — с меньшим как минимум на 20%, — сказал Михаил Развожаев.

Среди аспектов, которые рассчитываются исходя из численности население — число школ и детских садов, потребление коммунальных ресурсов (в том числе водопотребления), накопление бытовых отходов и обеспечение медицинской помощью.

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