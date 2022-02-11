Губернаторы смогут сами назначать врио глав муниципалитетов

Если Госдума примет поправки в закон о муниципальной власти.

Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников внес 12 поправок к законопроекту о муниципальной власти. Второе чтение проекта планируется на 16 марта. Одна из поправок предполагает, что руководитель региона сможет в ряде случаев назначать врио главы муниципалитета.

В целом к документу уже поступило 47 поправок, сообщил Крашенинников, который является автором проекта закона наряду с сенатором Андреем Клишасом.

«Российская газета» перечисляет изменения, касающиеся глав муниципалитетов:

— если кандидат на пост главы муниципального образования не набрал необходимое число голосов, глава региона в течение 10 дней назначает врио. Это предлагается во избежание кризисных ситуаций;

— губернатор также сможет назначить временного главу муниципалитета при досрочном прекращении полномочий последнего. Либо если тот отстранен от должности, в том числе в случае заключения под стражу;

— уточняется, что новый врио может быть назначен на срок до дня избрания главы муниципального образования в установленном порядке и вступления его в должность;

— прописывается механизм и на тот случай, если были досрочно прекращены не только полномочия главы муниципального образования, но представительного органа, то есть всех муниципальных депутатов. Тогда глава региона назначает врио из числа лиц, которые не ограничены в своем пассивном избирательном праве.

Еще одно ключевое изменение — будет дана возможность объединения муниципальных округов. Эта поправка подготовлена, исходя из предложений регионов.

В настоящее время законопроект предусматривает возможность объединения между собой городских округов либо городского и муниципального округа, — пояснил Крашенинников. — Поправки позволят усовершенствовать процедуры преобразования муниципалитетов.

Депутат, кроме того, предлагает переходный период для вступления ряда норм нового закона установить до 1 марта 2028 года, а не до 1 января 2028 года, как планировалось изначально. За этот срок регионы должны принять законы, которыми будут урегулированы вопросы территориальной организации местного самоуправления.

В пределах переходного периода (и не более, чем на два года) может быть предусмотрено продление сроков полномочий глав муниципальных образований поселений или муниципального района. Это предложено в целях обеспечения единовременности применения норм.

Напомним, уже принятые в первом чтении нормы закона:

— предусмотрено закрепление полномочий органов местного самоуправления, чтобы избежать несогласованности в работе муниципалитетов и региональных властей;

— вводится одноуровневая система муниципальной власти. Уточняется, что местное самоуправление осуществляется в городских округах, муниципальных округах и внутригородских территориях городов федерального значения;

— глава муниципального образования избирается на выборах либо представительным органом этого образования как из состава депутатов, так и из числа кандидатов, предложенных главой региона;

— для всех должностных лиц местного самоуправления устанавливается единый срок полномочий — пять лет.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!