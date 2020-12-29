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Хабаровчанин привез в Крым деликатесы «к новогоднему столу» и попал под статью УК
Фото: МВД

Хабаровчанин привез в Крым деликатесы «к новогоднему столу» и попал под статью УК

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 12:12 29.12.2020

Прокуратура Республики Крым направила в суд уголовного дело о незаконном хранении и перевозке икры и туш семейства осетровых. 32-летний житель Хабаровского края обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1  ст. 258.1 УК РФ (незаконные хранение и перевозка частей и дериватов (производных) особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации).

По версии органа предварительного расследования, обвиняемый незаконно хранил туши калуги (семейство осетровых) общей массой более 18 кг, принадлежащих к особо ценным видам рыб, занесённым в Красную книгу, и икру этой рыбы массой более 35 кг, расфасованную в 75 стеклянных банок. Преступная деятельность мужчины была пресечена сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым во время незаконной перевозки особо ценной рыбы, которая была выявлена и изъята из багажного отделения автомобиля обвиняемого в районе участка автодороги «Симферополь-Феодосия», — сообщили в прокуратуре.

С утвержденным обвинительным актом уголовное дело направлено в Симферопольский районный суд для рассмотрения по существу.

Хабаровчанин привез в Крым деликатесы «к новогоднему столу» и попал под статью УК

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