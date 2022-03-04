Ханский дворец в Бахчисарае будет восстановлен в своем историческом виде

В Крыму создается Общественно-экспертный совет по проведению ремонтно-реставрационных работ объекта культурного наследия Ханский дворец в Бахчисарае.

Ханский дворец – это не только жемчужина Крыма, но еще и уникальный и единственный в своем роде памятник с точки зрения традиций и культуры крымскотатарского народа. В результате реставрационных работ планируется восстановить дворец в историческом виде, который был при его строительстве, — пояснил Глава РК Сергей Аксёнов.

По его словам, будет составлен перечень других культурных объектов, где в дальнейшем Общественно-экспертный совет будет проводить мониторинг.

Поскольку в Республике Крым более 4 тысяч различных памятников культуры, предлагаю выделить основные объекты культурного наследия, являющиеся уникальными, которые символизируют главные исторические вехи развития истории Крыма. В том числе основные дворцовые комплексы и основные памятники, касающиеся культуры всех народов, которые проживали на территории полуострова. При проведении ремонтно-реставрационных работ на данных объектах советом будет формироваться техническое задание. Это позволит избежать лишних трат, а также обеспечит сохранение изначального вида объектов, — уточнил Аксёнов.

Фото: пресс-служба Главы РК.

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