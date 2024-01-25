Ханский дворец в Бахчисарае — реставрация продолжается: что сделано, что делается, что предстоит сделать

Министр культуры РК Татьяна Манежина проверила ход ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия федерального значения «Комплекс сооружений «Ханский дворец» в Бахчисарае.

На объектах ансамбля «Ханский дворец» в настоящее время выполняются реставрационные работы интерьеров и фасадов здания, монтажные работы внутренних инженерных систем, выполняются работы по укреплению художественной живописи, кровельные работы, работы по благоустройству прилегающей территории. В это же время по результатам проводимых дополнительных археологических изысканий в границах проектных решений, выявлены археологические элементы подлежащие музеефикации, в связи с чем требуется внесение изменений в проектные решения в части прохождения наружных инженерных сетей, — сообщает пресс-служба республиканского министерства культуры.

Министр дала соответствующие поручения заказчику и подрядным организациям по исполнению принятых решений. Кроме того, подрядным организациям даны поручения по увеличению количества рабочих и наращиванию производственных мощностей.

В комплекс объекта культурного наследия федерального значения «Ханский дворец» (XVI — XIX века) входят 16 объектов.

Работы завершены в полном объеме на 6 объектах: Гробница «Северное Дюрбе», Гробница «Южное Дюрбе», Гробница «Дюрбе Диляры-Бикеч», «Баня Сары-Гюзель», «Надгробная Ротонда», «Екатерининская миля». Еще часть объектов находится в стадии приемки выполненных работ: «Конюшенный корпус», «Библиотечный корпус», «Набережная с тремя мостами».

На данном этапе продолжаются ремонтно-реставрационные работы на оставшихся объектах: «Соколиная башня», «Графский (свитский) корпус», «Ханская кухня», «Ханская мечеть», «Гарем», «Главный корпус», «Сады и парковые сооружения». Сумма финансирования объекта — 3,6 млрд. рублей.

Фото и материалы: пресс-служба министерства культуры РК.