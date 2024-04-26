Севастопольцы написали более 1 400 онлайн-обращений за прошедшую неделю

За неделю с 15 по 21 апреля севастопольцы оставили более 1 400 онлайн-обращений к органам власти. Сообщения в социальных сетях и на платформе «Госуслуги. Решаем вместе» собрали и проанализировали специалисты Центра управления регионом.

Один из актуальных вопросов – ситуацию с причалом на Михайловской батарее – во вторник, 23 апреля, прокомментировал губернатор Михаил Развожаев.

Накануне шторм сдвинул плавучий причал от исходного положения, что препятствует безопасной швартовке катеров и проходу пассажиров на судно. Сейчас принимаются все меры, чтобы вернуть плавпричал в исходное положение и возобновить катерное сообщение, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя главу города.

На период проведения работ Михаил Развожаев дал поручение запустить дополнительный бесплатный маршрут № 55к «площадь Захарова – Михайловский равелин – Радиогорка». Работал он недолго – уже в 7:00 четверга, 25 апреля, морское сообщение с Михайловской батареей возобновилось.

Среди вопросов, которые были взяты в работу профильными ведомствами, – открытый кабельный колодец связи на проспекте Октябрьской Революции, 52б. О нём сообщили севастопольцы, которые обеспокоились, что прохожие по случайности могут в него упасть. По информации департамента цифрового развития, люк закрыли.

Специалисты ЦУР также зафиксировали сообщение с просьбой очистить дорогу по улице Василия Шукшина от грязи и пыли.

Прошу почистить улицу уборочной машиной и включить очистку улицы в график, – писали жители города.

Вопросом занялись сотрудники департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры. Вскоре улицу привели в порядок.

Кроме того, горожане интересовались, когда озеленят сквер Ветеранов в Инкермане.

Новый сквер Ветеранов построили, но ни одного цветочка не высадили! Нет уюта, – делились пользователи.

Комментарии были направлены в администрацию Инкерманского района. Сейчас в сквере подготавливают клумбы и совсем скоро приступят к сезонному озеленению.

Напомним, задать вопросы или написать о проблеме, связанной со сферой транспорта и дорог, можно на страницах профильного департамента в социальных сетях и в официальном телеграм-канале:

Обращения по теме благоустройства, ЖКХ, уличного освещения можно направлять в соцсети департамента городского хозяйства:

Кроме того, сообщения по любым темам принимаются на официальных страницах руководителей департаментов, заместителей губернатора, главы города Михаила Развожаева и Правительства Севастополя в социальных сетях и Телеграм, а также на платформе «Госуслуги. Решаем вместе» – сервисом можно воспользоваться через виджет во ВКонтакте, приложение или сайт: pos.gosuslugi.ru/landing/.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя