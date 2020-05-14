Хроники коронавируса в Крыму: «идем на ощупь» и «щупаем дно кризиса»

С 18 мая в Крыму проанонсированы некоторые ослабления режима «повышенной готовности». На работу выйдет больше людей, чаще станет ходить общественный транспорт. Незыблем масочный режим, зато под вопросом прогулки в парках… Многие решения крымских властей кажутся одним непоследовательными, другим – недостаточными, третьим – избыточными… Но все, на самом деле, делается «на ощупь». В лучшем случае – по аналогии с другими регионами. Но и тут «калька» неприемлема – у Крыма иные условия (и погодные, природные, и социальные, и экономические).

Когда идет штаб – первый выступающий говорит о том, что надо все открывать, второй выступающий – вы помните, что вас всех оценят, ваш главный критерий – это количество заболевших. Все понятно, задача: стой там – иди сюда. Я понял задачу, поэтому, коллеги, основываясь на тех обращениях, которые присылают жители, рекомендациях Роспотребнадзора и наших каких-то ощущениях – мы щупаем дно кризиса, — рассказал Глава РК Сергей Аксёнов.

Он призвал органы власти помочь найти баланс в снятии ограничительных мер.

Идем, как саперы – ошибиться невозможно в принципе. Примерно такая логика сегодня. Но что делать, живем в такой парадигме, живет весь мир – так что давайте этот баланс искать, – заявил Аксёнов.

Несмотря на пример Краснодарского края, в ближайшее время туристическая, курортная отрасль Крыма не заработает – и это тоже решение «на ощупь», однако продиктованное единственной мерой: избежать «второй волны» заражения коронавирусом.