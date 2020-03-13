Хроники короновируса. В Крыму постепенно отказываются от массовых мероприятий

УЕФА приостановила международные футбольные матчи. Украина перекрывает границы. В России еще 11 заболевших новой коронавирусной инфекцией. А что в Крыму? Во-первых жертв коронавируса на полуострове нет, тьфу-тьфу-тьфу. Заболевших нет, ну а те, кто находились в карантине – выписываются.

Так, из 7-й горбольницы Симферополя выписан пациент, который был госпитализирован с подозрением на коронавирус. По информации минздрава, дополнительные анализы показали отрицательный результат. Почему крымчанин был на «жестком карантине»? Он (вместе с женой) попал в поле зрения медиков после возвращения из Италии.

Тем временем, Глава Крыма подписал Распоряжение, которым утвердил обновленный план противоэпидемических мероприятий.

Распоряжение.

Одна из настоятельных рекомендаций экспертов – отказ от массовых мероприятий. В Симферополе внесли корректировки в расписание празднования шестилетия присоединения Крыма к России. Все массовые мероприятия, предусматривающие большое скопление людей, были отменены. План мероприятий еще корректируется, наибольшие сомнения – по поводу вечернего концерта на площади Ленина крымской столицы.

Мы массовые мероприятия — больше 2-3 тысяч человек — стараемся не проводить. На 18 марта есть вопрос с большим концертом в центре Симферополя — будем проводить или нет. Все остальные запланированные торжественные мероприятия состоятся. Ждем рекомендаций, — цитирует Главу Республики Сергея Аксёнова «Интерфакс» .

Глава РК не исключил, что из-за ситуации с коронавирусом будут введены ограничения на проведение массовых мероприятий во всех крымских городах.

Приостановят ли работу кинотеатры? А вот симферопольский цирк пока взял паузу. Директор цирка Борис Тезиков рассказал РИА Новости Крым :

Роспотребнадзор рекомендует не посещать культурно-массовые мероприятия с участием животных, цирк без животных я не вижу, поэтому мы решили перенести программу. Без животных не то качество будет.

По его словам, сейчас цирк несет убытки из-за коронавируса, но они были бы большими, если представление состоялось бы.

Люди перепуганы и реально в последнее время было падение спроса. А нам бы пришлось платить зарплату артистам, кормить животных. Мы бы не вытянули это дело. Но люди вошли в положение, и та же самая программа будет показана через месяц. Сейчас все артисты в своих цирках, — подытожил Борис Тезиков.

Напомним, Всемирная Организация Здравоохранения объявила, что распространение вируса COVID-19 достигло стадии пандемии.