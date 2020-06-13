Инцидент в СИЗО Симферополя вылился в «дополнительные» 10 лет колонии

В Симферополе вынесен обвинительный приговор в отношении 27-летнего мужчины, который применил насилие к инспектору следственного изолятора. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
С участием государственного обвинителя прокуратуры Железнодорожного района г. Симферополя рассмотрено уголовное дело в отношении 27-летнего жителя города по ч. 2 ст. 321 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, совершенные в отношении сотрудника места лишения свободы или места содержания под стражей в связи с осуществлением им служебной деятельности).
В ходе судебного разбирательства установлено, что подсудимый, находясь в СИЗО на основании избранной в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражей за совершение ряда особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, в сентябре 2019 года, будучи недовольным законными требованиями инспектора дежурной службы ФКУ СИЗО о соблюдении условий содержания следственно-арестованных, нанес инспектору удар в область головы, чем применил в отношении него насилие не опасное для жизни и здоровья, — говорится в сообщении.
В ходе судебного разбирательства подсудимый полностью признал себя виновным, принес потерпевшему извинения.
Приговором Железнодорожного районного суда г. Симферополя подсудимый признан виновным в совершении инкриминируемого преступления и по совокупности преступлений осужден к 10 годам 2 месяцам лишения свободы в колонии строго режима. Приговор суда в законную силу не вступил.
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