Инспекторы Госкомрегистра РК проверяют автомойки и бани в Симферополе

Государственные земельные инспекторы Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым приступили к проведению внеплановых проверок автомоек, бань, саун в Симферополе на предмет нелегального землепользования.

В соответствии с планом-графиком специалисты управления госземнадзора ведомства проводят проверочные мероприятия на земельных участках, используемых физическими и юридическими лицами, а также индивидуальными предпринимателями, чья деятельность связана с повышенным объемом водопотребления. Выяснить, имеет ли место самовольное занятие земельных участков или их нецелевое использование — такова задача сотрудников комитета, — сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время проверки проводятся на территории Симферополя и Симферопольского района, однако в Госкомрегистре готовы принимать информацию о возможных нарушениях со стороны субъектов хозяйствования и из других регионов Крыма.

Аналитическая работа в отношении коммерческих объектов с интенсивным водопользованием проводится Госкомрегистром с мая этого года. Законность или незаконность подключения тех же автомоек к инженерным сетям, контроль за объемами использования водных ресурсов — конечно, не наша компетенция. Автомойки и SPA-центры проверяем с точки зрения соблюдения норм земельного законодательства. Сейчас, когда вопрос с водообеспечением приобрел острый характер, тема легализации и работы подобных объектов в правовом поле стала еще более актуальной. Под пристальным вниманием находятся 73 объекта в городе и районе, но не исключено, что со временем их количество возрастет. При выявлении нарушений и после составления административных протоколов материалы мы передаем в местные администрации для принятия мер в рамках своих полномочий, — пояснил глава Госкомрегистра РК Александра Спиридонова.