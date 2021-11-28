Интрига предстоящей недели: подаст ли КПРФ в суд на Жириновского… и что скажет Следком

25 ноября депутаты Госдумы ноября проголосовали за лишение неприкосновенности представителя фракции КПРФ Валерия Рашкина, который подозревается в незаконной охоте на лося. С соответствующим представлением обратился в парламент Генпрокурор Игорь Краснов. Подавляющим большинством голосов (341) Госдума с требованием согласилась. Лишение неприкосновенности позволит привлечь Валерия Рашкина к административной ответственности за незаконную охоту и отказ (как водителя) от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

Народные избранники полтора часа обсуждали поступок коллеги, пытались пристыдить его и жестко критиковали за ложь и обман. Такая реакция депутатского корпуса почему-то удивила коммунистов, в чьих рядах состоит Рашкин, а непримиримая позиция и ораторский запал Владимира Жириновского вообще возмутила. В КПРФ посчитали, речь лидера ЛДПР «направлена на возбуждение ненависти или вражды» по отношению к их партии. И поэтому направили в Следственный комитет заявление с требованием привлечь Жириновского к уголовной ответственности по части 2 статьи 282 УК (штраф до 600 тыс. рублей или исправительные работы до 4 лет, или 3 года тюрьмы).

Что именно предлагал Жириновский? Он призвал запретить КПРФ (явная политическая полемика) и предложил аннулировать результат коммунистов на прошедших парламентских выборах (также гипотетично).

Что-то подсказывает, Следственный комитет не будет вмешиваться в вопросы политической риторики, партийного противостояния, пикировки депутатов. В таком случае, дойдет ли дело до подачи искового заявления? Юристы считают, что заявление в Следком с требованием привлечь Жириновского к уголовной ответственно «не более, чем пиар».

Считаю, что судебной перспективы тут никакой нет, потому что делается это в публично-правовом поле, даже если речь о требовании прекратить деятельность той или иной политической партии. Это парламентская партия, она была избрана. Парламентарии выступают с пламенными речами в защиту того или иного положения, не думаю, что какое-то судебное решение может по этому поводу состояться, — рассказала «МК» адвокат Оксана Михалкина.

Напомним, Рашкина задержали в лесу Саратовской области в октябре. Он был за рулем автомобиля, в багажнике которого обнаружили разделанную тушу лося. Изначально депутат Госдумы придерживался версии: гулял по лесу, нашел убитого лося, взял с собой. Спустя несколько дней признался – в животное стрелял, но из-за плохой видимость думал, что это кабан.

Продолжение скандальной истории следует.