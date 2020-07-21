Иван Соловьев об «избирательном процессе» в Севастополе: зачем вообще такие выборы проводить?

20 июля истек срок представления документов для регистрации кандидатов на выборах губернатора Севастополя. Речь идет о т.н. «муниципальном фильтре» — подписях муниципальных депутатов. Их предоставили 7 из 8 кандидатов. Не подал «нужные подписи» кандидат в губернаторы Севастополя, Заслуженный юрист России Иван Соловьев. Но он не считает себя проигравшим в этой ситуации. Напротив, проведенные встречи добавили новых «красок» и фактов в картину «избирательного процесса» в Городе-Герое.

За 2 недели, проведенные в Севастополе, провел много встреч с простыми людьми, общественниками, депутатами, журналистами, — рассказал Иван Соловьев. — В силу специфики сложившейся обстановки говорили честно и открыто. Что я увидел? Интерес, к себе, благодарность, за то, что взялся за безнадежное дело в безнадежной, с их точки зрения, ситуации, сожаление, что интрига и политическая активность в городе скоро закончатся еще на неопределенное время. Ведь уже сразу после «самороспуска» двух городских муниципалитетов, каждому стало понятно, что честных выборов в Севастополе и в этот раз не будет. Замысел кукловодов был считан людьми сразу: не допустить на выборы ни одного конкурентноспособного кандидата. Провести кампанию на зачищенном политическом поле. А что? Дёшево и сердито. Потом этот план последовательно был реализован с помощью оптового отбора подписей муниципальных депутатов.

По его словам, и этот «оптовый» процесс не остался не замеченным и не останется без последствий.

В последний день сдачи документов, чтобы показать всем, что я единственный не принес в избирком «мунфильтр», лихорадочно завели ещё двух спойлеров-статистов. Мол, смотрите, граждане, у нас комплект. А тот, кто открыл рот и что-то стал выяснять, ничего собрать не смог. С одной стороны, и мне минус, и другим урок: проходят только те, кто заранее договорился. А зачем тогда, спрашивается, вообще такие выборы проводить? Имитировать? Так хоть пусть эти назначенные исполнители научатся хотя бы правильно имитировать! А то получается, заставь дурака Богу молиться, он себе и лоб расшибет, — отметил Иван Соловьев.

Кандидат предлагает не торопиться: еще не понятно, кто же из кандидатов на пост губернатора будет зарегистрирован и «допущен» к предвыборной гонке. Окончательное решение Избирком Севастополя прими на заседании 23 июля. Очевидно, «проблемным» кандидатом станет Роман Кияшко (КПРФ), который собрал необходимые 9 подписей, но не в 8, а в 6 муниципальных советах.

Вообще, давайте посмотрим, кто из кандидатов в итоге будет зарегистрирован. Показательная история может получиться… И еще одно. С течением времени, лишение людей возможности выражать свое мнение приводит к тому, что они начинают смотреть не вперед, а назад. Что для Севастополя катастрофично, — подытожил Заслуженный юрист России Иван Соловьев.