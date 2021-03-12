Иван Ургант в вечернем телеэфире на «Первом» потроллил министерство культуры Крыма

Телеведущий, актер, юморист Иван Ургант в своей авторской передаче на «Первом» не обошел вниманием скандал с ненормативной лексикой министра культуры Крыма (подробнее об этом «культурном происшествии» — ЗДЕСЬ).

Твою мать, поставили как обезьяне! Вы что, обалдели?! — возмутился Иван Ургант, когда перед ним появилась кружка с бананом. Иван Андреевич, вы чего? Успокойтесь там! – в духе селекторного совещания ответил соведущий Константин Анисимов.

Ответная реплика Урганта тоже была почти цитатой с реального совещания:

Я извиняюсь, я хотел извиниться, извините, пожалуйста, ради бога, извините меня, пожалуйста. Простите меня, коллеги…

Иван Ургант не остановился и продолжил троллинг:

Я не знаю, здесь тишина, но в Министерстве культуры Крыма сейчас, говорят, смотрят нас.

Смотреть с 6.00 до 6:35. Вот уж 35 секунд всероссийской «славы»…