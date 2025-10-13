Из Севастополя в Симферополь будет курсировать автобус через Терновку

Специалистами будет проведен мониторинг маршрута на предмет его востребованности. Если он покажет стабильный пассажиропоток — маршрут войдет в расписание на постоянной основе, — пообещал вице-губернатор Павел Иено.

Как сказали в справочных службах автовокзала Севастополя и Симферополя, пока им расписание на новый маршрут не поступило.

Также на сайте департамента транспорта Севастополя объявлен поиск перевозчиков на маршруты: №2С — Андреевка – Симферополь, №4С — Кача – Симферополь и №9С — Северная – Армянск.

источник: «Севастопольская газета»