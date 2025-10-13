Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | Из Севастополя в Симферополь будет курсировать автобус через Терновку
Новости Республики
Из Севастополя в Симферополь будет курсировать автобус через Терновку
иллюстрация: Департамент транспорта Севастополя

Из Севастополя в Симферополь будет курсировать автобус через Терновку

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:45 13.10.2025

13 октября на маршрут выше автобус №5С — от центрального автовокзала «Севастополь» до железнодорожного вокзала Симферополя через Терновку, Родное и села Бахчисарайского района Крыма.

На маршрут длинной в 105 км отведено 2 часа 15 минут. Как анонсировали в пресс-службе правительства города, от автовокзала Севастополя автобус будет делать четыре рейса — в 6.25, 8.40, 13.40, 15.25. Столько же — из Симферополя с автовокзала «АС-2» на железнодорожном вокзале — в 13.35, 15.15, 18.25, 20.10. Остановки: Родное, Терновка, Залесное, Красный Мак, Танковое (поворот), Сирень, Железнодорожное, Бахчисарай.

Интересно, что в объявлении на поиск перевозчика на этот маршрут было только по два рейса: утренний и дневной.

Узнайте больше:  Севастопольских пенсионеров обучают компьютерной грамотности

Специалистами будет проведен мониторинг маршрута на предмет его востребованности. Если он покажет стабильный пассажиропоток — маршрут войдет в расписание на постоянной основе, — пообещал вице-губернатор Павел Иено.

Как сказали в справочных службах автовокзала Севастополя и Симферополя, пока им расписание на новый маршрут не поступило.

Также на сайте департамента транспорта Севастополя объявлен поиск перевозчиков на маршруты: №2С — Андреевка – Симферополь, №4С — Кача – Симферополь и №9С — Северная – Армянск.

источник: «Севастопольская газета»

голоса
Оцените материал
Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x