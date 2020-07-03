Ялтинские дворники получат право на льготный проезд в общественном транспорте

По словам главы администрации Ялты Ивана Имгрунта, сейчас идет процесс документального оформления льготного проезда, право на который городские власти намерены предоставить дворникам. Работу завершить планируют в течение месяца.

Процесс компенсации затрат перевозчикам на льготный проезд требует дополнительного согласования, что несколько затягивает процесс. Однако в течение месяца он будет завершен и наши «маэстро чистоты» смогут воспользоваться обещанным правом бесплатного проезда, — цитирует Отдел информационной политики главу ялтинской администрации.

Иван Имгрунт также отметил, что дворники смогут пользоваться правом на льготный проезд лишь при предъявлении соответствующего удостоверения, которые уже начали выдавать МБУ «ДЭУ» и МБУ «Зеленстрой».

фото: Отдел информационной политики Администрации города Ялта