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Ялтинские дворники получат право на льготный проезд в общественном транспорте

Ялтинские дворники получат право на льготный проезд в общественном транспорте

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 20:10 03.07.2020

По словам главы администрации Ялты Ивана Имгрунта, сейчас идет процесс документального оформления льготного проезда, право на который городские власти намерены предоставить дворникам. Работу  завершить планируют в течение месяца.

Процесс компенсации затрат перевозчикам на льготный проезд требует дополнительного согласования, что несколько затягивает процесс. Однако в течение месяца он будет завершен и наши «маэстро чистоты» смогут воспользоваться обещанным правом бесплатного проезда, — цитирует  Отдел информационной политики главу ялтинской администрации. 

Иван Имгрунт также отметил, что дворники смогут пользоваться правом на льготный проезд лишь при предъявлении соответствующего удостоверения, которые уже начали выдавать МБУ «ДЭУ» и МБУ «Зеленстрой».

фото: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

Ялтинские дворники получат право на льготный проезд в общественном транспорте

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