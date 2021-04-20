Ялтинский городской суд наказал налоговика-взяточника

Ялтинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя начальника межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 8 по Республике Крым. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

В суде установлено, что осужденный с 2018 года по сентябрь 2020 года получал от представителя коммерческой организации, оказывающей услуги по бухгалтерскому учету и сдаче налоговой отчетности от имени различных предприятий, денежные средства за общее покровительство и непринятие в отношении представляемых фирмой субъектов хозяйствования мер в случае выявления правонарушений в области налогового законодательства. Общая сумма взятки составила более 4 млн. рублей, — сообщили в крымской прокуратуре.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил налоговику-взяточнику наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, экс-сотрудник ФНС лишен права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в органах государственной власти и местного самоуправления на срок 3 года. Приговор в законную силу не вступил.