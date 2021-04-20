Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | Прокуратура Крыма и Севастополя | Ялтинский городской суд наказал налоговика-взяточника

crimeapress_news

реклама в крыму
Предприятия Крыма - ДОБАВИТЬ БЕСПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Ялтинский городской суд наказал налоговика-взяточника
Фото: yalta.krm.sudrf.ru

Ялтинский городской суд наказал налоговика-взяточника

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 13:18 20.04.2021

Ялтинский городской суд  вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя начальника межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 8 по Республике Крым. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

В суде установлено, что осужденный с 2018 года по сентябрь 2020 года получал от представителя коммерческой организации, оказывающей услуги по бухгалтерскому учету и сдаче налоговой отчетности от имени различных предприятий, денежные средства за общее покровительство и непринятие в отношении представляемых фирмой субъектов хозяйствования мер в случае выявления правонарушений в области налогового законодательства. Общая сумма взятки составила более 4 млн. рублей, — сообщили в крымской прокуратуре.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил налоговику-взяточнику наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, экс-сотрудник ФНС лишен права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в органах государственной власти и местного самоуправления на срок 3 года. Приговор в законную силу не вступил.

Ялтинский городской суд наказал налоговика-взяточника

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.