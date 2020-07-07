 Ялту уже в следующем году ожидает реновация

В Крыму планируют провести в сентябре международный конкурс архитекторов «Дорога на Ялту», который станет началом масштабного проекта по реновации нуждающегося в ремонте жилого фонда ЮБК. Об этом рассказал глава ялтинской администрации Иван Имгрунт.

Мы должны сделать первый шаг и показать, что те дома, которые по своим характеристикам подлежат капитальному ремонту, в них можно вдохнуть вторую жизнь. Ожидается, что мы приблизительно 10 домов должны будем до конца года таким образом оживить — это будет первым шагом, — цитирует ялтинского градоначальника ТАСС .

Он рассказал, что первая стадия финансирования реновации зданий в Ялте будет выполнена за счет инвесторов: компании, которые победят в конкурсе со своими архитектурными проектами, должны будут сдать многоэтажки «под ключ».

Это даст им возможность участвовать в дальнейшей работе по строительству и благоустройству нашего города в других проектах, которые мы сегодня начали разрабатывать, — объяснил Имгрунт.

Стилистика проекта, который выберут за основу для реновации, должна соответствовать расположенным в Ялте зданиям архитектора Николая Краснова, среди которых особняк княгини Барятинской (ныне санаторий им. Кирова), дворцово-парковый ансамбль «Дюльбер» и Юсуповский дворец в Кореизе и, конечно, южная резиденция российских императоров — Ливадийский дворец.

Жильцы ялтинских хрущевок также поучаствуют в преображении домов, добавил мэр.

Все собственники, независимо от своего материального положения, будут принимать участие в силу своей возможности. Потому что неважно, будет это рубль, два или пять — важно их соучастие. И тогда это будет общим делом и к тому, что получится, будут бережно относиться, — отметил глава администрации Ялты.

Власти города, помимо обновления жилого фонда, планируют также развивать объекты инфраструктуры, в том числе транспортной и туристической.

Мы планируем построить крытую лыжню, как в Подмосковье и Дубае, океанариум. Все это пока инвестиционные идеи, но уже идет проектирование Ледового дворца, — рассказал Имгрунт.

Чтобы сохранить экологию и решить проблему транспортного коллапса, ежегодно возникающего с приездом туристов, планируется перекрывать движение автомобилей по Ялте в курортный сезон, рассказал Имгрунт.

Сейчас, как инвестидея, одобренная главой республики, рассматривается возможность проектирования на условиях государственно-частного партнерства при въезде в город в районе автостанции и троллейбусного парка транспортно-пересадочного узла. Предполагается большое количество паркингов, индустрия обслуживания — рестораны и кафе, где можно будет оставить автомобиль, отдохнуть, пообедать, развлечься и спуститься на набережную двумя путями: либо это будут электробусы, либо канатной дорогой над рекой до набережной, — отметил глава администрации «курортной столицы» Крыма.

Еще один транспортный проект — возрождение морского такси.

Сегодня пытаемся вернуться к водному такси, которое здесь было когда-то. Тема причалов возникает — собственность и приведение причалов в соответствие с современными требованиями безопасности. Как только эти вопросы будут решены, это реальная тема, экономически обоснована, — считает Имгрунт.

По его мнению, Ялта не может быть исключительно курортным городом: здесь работают над возобновлением шляпного, обувного, швейного производств, а рыбозавод, молокозавод, фабрика мороженного уже могут обеспечить отели и рестораны Южнобережья.