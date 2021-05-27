 Экологическая безопасность — стратегическое направление развития Крыма

Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов принял участие в заседании круглого стола «Национальные стратегии и проекты в области экологии и охраны окружающей среды», которое состоялось в рамках IX Невского международного экологического конгресса.

Обсудили реализацию национального проекта «Экология», меры по гармонизации подходов к реализации национальной экологической политики государств-участников СНГ с учетом целей устойчивого развития и международный опыт при реализации национальных проектов в области охраны окружающей среды в России. Также были приведены примеры межгосударственного сотрудничества в сфере охраны окружающей среды. Хочу подчеркнуть, что экологическая безопасность является стратегическим направлением развития Крыма. У полуострова нет нефти, газа и природных ископаемых. Наше богатство — это уникальная природа — море, лес и горы, что является центром притяжения туристов. В этом году мы ожидаем приезд более восьми миллионов отдыхающих. Это требует от нас бережного и серьезного отношения к природе полуострова, — отметил Владимир Константинов.

По его мнению, для Крыма тема переработки твёрдых бытовых отходов очень актуальна. На полуострове долгое время не было системы обращения с отходами. Десятки стихийных свалок – одно из «наследий», оставшихся от Украины.

Сейчас идет строительство ТКО возле Симферополя в Каменке. Еще два полигона в Судаке и Белогорске планируют рекультивировать по нацпроекту «Экология». Коллеги из других регионов озвучили интересную инициативу, которая может быть применена в Крыму. В частности, это образовательный проект по экологическому воспитанию детей, — прокомментировал спикер крымского парламента.

В дискуссии приняли участие Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии — государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» Андрей Лебедев, председатель профильного Комитета Совета Федерации РФ Алексей Майоров, председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов, представители профильных министерств Республик Армения, Казахстан, Беларусь и Китайской Народной Республики.