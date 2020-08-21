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Это не финал, а веха в проекте «Мы вместе»: рассказывают волонтеры «Добровольца»

Это не финал, а веха в проекте «Мы вместе»: рассказывают волонтеры «Добровольца»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 21:14 21.08.2020

ОНФ, волонтёрский штаб «Мы вместе. Севастополь», «Волонтеры-медики», актив ОД «Доброволец» и объединения «Здоровые силы Севастополя» в рамках Общероссийской акции «Мы вместе» не оставили без внимания севастопольцев, дозвонившихся на Прямую линию Президента. О том, как проходила эта акция в Городе-Герое — ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.

Это не финал, а веха в проекте «Мы вместе»: рассказывают волонтеры «Добровольца»

Очередной выезд состоялся по адресам Гагаринского района Севастополя, Балаклавы, сёл Байдарской и Варнаутской долин.

Это не финал, а веха в проекте «Мы вместе»: рассказывают волонтеры «Добровольца»

Это был самый длительный и сложный рейд, но, благодаря нашим богатырям-спортсменам, бессменным активистам «Добровольца», волонтёрам штаба «Мы вместе. Севастополь» и в первую очередь — позитиву, исходящему от людей, к которым мы приезжали, справились на ура, — рассказала сопредседатель, координатор Общественного Движения «Доброволец» Елена Солдатова.

Это не финал, а веха в проекте «Мы вместе»: рассказывают волонтеры «Добровольца»

По ее информации, в рейде приняли участие: Федерация бокса Севастополя, во главе с исполнительным директором Олегом Баландиным, Федерацию силового экстрима представили член сборной России по силовому экстриму Александр Молодцов, известный тренер Евгений Фраиндт. Также отлично сработали общественник-активист Байдарской и Варнаутских долин, руководитель «Экологического патруля» Орлиновского МО Андрей Трифонов, руководитель общественной организации инвалидов Орлиновского округа, известный общественник Андрей Фомин.

Это не финал, а веха в проекте «Мы вместе»: рассказывают волонтеры «Добровольца»

В очередной раз с самого утра волонтёры «разлетелись» по множеству адресов. Севастопольцы, к которым мы постучались в двери, были тронуты вниманием, что ещё раз доказывает, в общественной работе залог успеха — обратная связь. А когда эта связь приходит после обращения к Президенту — это вселяет новые надежды, вдохновляет и попросту зажигает искорку счастья в глазах, — рассказали активисты «Добровольца».

Это не финал, а веха в проекте «Мы вместе»: рассказывают волонтеры «Добровольца»

Как отметил лидер ОД «Доброволец» Дмитрий Голиков, акция не ограничилась передачей продуктовых наборов. Людей внимательно выслушивали, знакомились с проблемами, по итогам обозначили целый пласт работы, вникнув в вопросы, которые общественники в состоянии решить самостоятельно. Так что, как говорится, «продолжение следует»…

Это не финал, а веха в проекте «Мы вместе»: рассказывают волонтеры «Добровольца»

Это не финал, а веха в проекте «Мы вместе»: рассказывают волонтеры «Добровольца»

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец».

Это не финал, а веха в проекте «Мы вместе»: рассказывают волонтеры «Добровольца»

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