К 2023 году съезд с трассы «Таврида» в направлении Феодосии станет четырехполосной дорогой

Работы по расширению дороги от трассы «Таврида» к Феодосии до четырех полос завершатся в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ «Упрдор «Тамань».

Заключен контракт на проектно-изыскательные работы проведения капитального ремонта на участке протяженностью 7,5 километра. Главным итогом капремонта станет расширение с двух до четырех полос подъезда к Феодосии от федеральной трассы «Таврида». Также предусмотрено переустройство коммуникаций, водопропускных труб, укладка новой и усиление существующей дорожной одежды, разделение встречных потоков движения с помощью барьерного ограждения, – сообщил и. о. начальника ФКУ Упрдор «Тамань» Владимир Пивовар.

Разработка проекта обойдется в 18,3 млн. рублей. Эта работа должна быть завершена не позднее 30 июня 2022 года. После чего и начнется дорожное строительство. Пока же съезд с трассы «Таврида» в направлении Феодосии представляет собой двухполосную дорогу протяженностью 7,5 километра. Исходя из задания на проектирование, после проведения капремонта дорогу расширят до четырех полос с расчетной скоростью движения 120 километров в час. Финансируются работы из средств федерального дорожного фонда.

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