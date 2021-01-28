К чему чешется язык: значение приметы для женщины и мужчины

К чему чешется язык. Примета указывает, что язык чешется к важной беседе, встрече с влиятельным человеком, к обсуждению ситуации, из которой вы сможете извлечь выгоду. Если чешется кончик языка, то это сигнал к скорой встрече с завистниками, которые вас обсуждают. В некоторых трактовках предсказывается скорая встреча и посиделки с друзьями.

Чешется с левой стороны — готовьтесь к встрече нежданных гостей.

— готовьтесь к встрече нежданных гостей. Зудит с правой стороны — вам предстоит держать речь перед аудиторией, которой нужно понравиться. Приготовьтесь, ещё есть время

— вам предстоит держать речь перед аудиторией, которой нужно понравиться. Приготовьтесь, ещё есть время Чешется центр языка — вполне возможно, что вам предстоит встреча с неприятным вам человеком и вступить с ним в отчаянный спор. Примета советует держать язык за зубами и не провоцировать ссоры.

Проявление приметы — замечательный повод вновь оценить свои жизненные приоритеты, пересмотреть принципы и взгляды, оглянуться назад с целью выявить отправную точку, когда в жизни произошли изменения, влияющие на вас сегодня. А теперь давайте разберемся подробнее…

К чему чешется язык в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу, субботу, воскресенье? Чешется у мужчины или женщины, справа, слева, у основания, кончик языка, утром, днем или вечером?

К чему чешется язык у женщины

Примета имеет различное толкование для мужчины и женщины. Женщины, как правило, гораздо более суеверны, поэтому для них приводим детальное толкование приметы.

Если язык чешется справа у незамужней женщины, то ей стоит готовиться к встрече с друзьями. Время пройдёт за пустой, ничего не значащей болтовней, вы не узнаете ничего нового, обычные сплетни старых подружек. Коли язык зудит слева, то свидание, к которому вы готовились и надеялись получить ответы на назревшие вопросы не состоится.

Если язык чешется справа у незамужней женщины, то ей стоит готовиться к встрече с друзьями. Время пройдёт за пустой, ничего не значащей болтовней, вы не узнаете ничего нового, обычные сплетни старых подружек. Коли язык зудит слева, то свидание, к которому вы готовились и надеялись получить ответы на назревшие вопросы не состоится. Когда зачесался кончик языка у замужней дамы, то примета посылает вам звоночек о возможной, крупной ссоре с мужем. Не форсируйте события, старайтесь избегать острых углов, всегда помните, что даже худой мир лучше доброй ссоры.

Если у женщины язык зудит у самого основания, то вам предстоит встреча с неинтересными людьми, бесполезная, утомляющая болтовня на отвлеченные темы, пустая потеря времени. Зная толкование постарайтесь избежать такое общение.

Зачесалась левая сторона языка? Готовьтесь к встрече незваных гостей. Это именно те гости которые как утверждает пословица «хуже татарина», будьте бдительны, не бросайтесь словами и не позволяйте ввести себя в заблуждение.

К чему чешется язык у мужчины

Для мужчин толкование приметы однозначно. Ждите серьезных неприятностей на работе. Возможен крупный скандал и выяснение отношений с начальством. Знайте, все ваши проблемы и неприятности возникли из-за злословия коллег. Они строят вам козни, распускают нелепые слухи, сплетничают и в целом крайне недоброжелательно к вам относятся. Ну а если вы работаете в женском коллективе то задумайтесь о смене места работы, пока не растеряли остатки репутации. Самое время, что называется «ударится в бега» и затеряться в толпе ибо женские сплетни имеют свойство просачиваться даже через толстые стены.

Чешется язык: толкование по дням недели

Чтобы правильно толковать суеверие, стоит обратить внимание на день недели в который проявилась примета. Сопоставляя значения вы сможете прийти к относительно точным выводам. Итак:

В понедельник чешется язык — для женщины примета сулит встречу с мужчиной, которая возможно переменит всю вашу жизнь. Мужчинам стоит быть осторожнее в словах на работе.

Если во вторник язык зачесался — готовьтесь к непредвиденным тратам, причем эта «непредвиденность» зрела давно, и вы о ней знали откладывая решение проблемы «на потом». Вот и пришло время платить по счетам.

Когда в среду чешется язык то вам стоит приготовиться к встрече со старинным другом, который на длительное время выпал из вашего поля зрения. Отнеситесь к встрече обстоятельно, найдите время вспомнить былое в дружеской обстановке, внимательно выслушайте своего визави, поделитесь «наболевшим» и вы наверняка сможете найти новые точки соприкосновения, которые окажутся очень полезны вам обоим.

Чешется язык в четверг — примета обещает болезнь. Возможно вам стоит задуматься о своем здоровье, прислушаться к сигналам организма, а возможно и обратиться за консультацией к доктору.

В пятницу язык чешется к прозрению. Возможно вам откроется смысл жизни или вдруг вы найдёте ответы вопросам, которые терзали вас долгие годы. Настало время раскрытия тайн и секретов. Не факт, что вы будете рады, поскольку «Многие знания — многие печали», как любил говаривать Экклезиаст в Соломоновых книгах.

В субботу чешется язык — примета сулит нежданные неприятности. Постарайтесь не паниковать а вдумчиво отнестись к возникшей проблеме. Разберите её по составляющим, наметьте план поэтапного решения и всё окажется не так грустно.

Если язык зачесался в воскресенье ожидайте подарков и приятных сюрпризов. Очень благоприятное толкование приметы в этот день. Получите свою порцию удовольствия, расслабьтесь и наслаждайтесь жизнью.

В каком месте чешется язык

Ещё более точное толкование приметы можно получить обратив внимание на точку локации зуда. Ниже приведены наиболее распространенные варианты:

Чешется язык справа — замечательное предзнаменование. Скорее всего вам предстоит поучаствовать в праздничных мероприятиях, очень возможно что даже в вашу честь. Подготовьтесь. Вам предстоит произнести речь, которая надолго запомнится собравшимся. Второе значение — возможная встреча с влиятельным человеком, который примет участие в вашей дальнейшей судьбе. Поэтому, кроме подготовки речи для праздника, оденьтесь поприличнее, думается встреча с доброжелателем произойдет именно там.

Если чешется язык слева, то это к гостям. Мы уже упоминали выше, что гости бывают разные. В этом случае гости не совсем приятные, явятся в неудобное время, заведут не нужные разговоры, в общем сплошное «НЕ». Однако хозяевам следует держаться дружелюбно, проявить участие и заинтересованность, иначе возможны затяжные ссоры между домашними из-за недопонимания и разных точек зрения на отношение к пришедшими.

Когда чешется кончик языка то вам суждено стать свидетелем разговора где о вас упоминается нелестно. Не стоит воспринимать чужую, досужую болтовню всерьёз, никаких проблем и тревог она вам не доставит.

Чешется середина языка — примета советует сегодня держать язык за зубами. Похоже, что вы не против обсудить с товарищами дела и поведение людей, в разговоре не присутствующих Собственно это и называется — «сплетничать». Поостерегитесь! Вас могут неправильно понять, не так истолковать ваши высказанные вслух умозаключения в результате чего вы рискуете потерять хороших друзей.

К чему чешется основание языка — готовьтесь к разговору с близкими, который вы готовили давно, но откладывали по ряду важных для вас причин. Час пробил. Разговор будет сложным, неприятным и утомительным. Постарайтесь проявить сдержанность, включите чувство такта и очень продумано выбирайте выражения. Стоит надеяться что у вас было время подготовиться и запастись аргументами.

Как нейтрализовать примету

Есть немало рекомендаций способных устранить действие суеверия. Приведем основные:

Узелок. Нужно взять короткую нитку или шнурок и завязывая на нем узелки мысленно перебирать имена недоброжелателей, которые распускают сплетни или негативно отзываются о вас. Соль. Просто посыпьте место зуда солью с уверенностью, что все невзгоды вас минуют. Игла. Можно слегка уколоть язык надеясь что злые языки замолкнут. А можно просто прикусить язык, тем самым не давая повод о вас судачить.

Чтобы правильно толковать ту или иную примету, в первую очередь, следует внимательнее относится к своему телу. Как правило симптомы приметы могут быть вызваны обычной усталостью или болезненным состоянием. Умейте наблюдать за собственным телом и ощущениям, и тогда вы точно сможете распознавать все его сигналы.

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ЭМИЛИЯ КРЫМСКАЯ

таролог, эзотерик