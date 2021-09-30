К чему чешется левая грудь у женщины и мужчины. Народная примета

К чему чешется левая грудь? В предыдущей публикации мы подробно разобрали значение приметы когда чешется правая грудь. Сегодня мы поговорим о толковании приметы для левой груди. Не станем повторяться о важности правильно слышать сигналы вашего тела и пользоваться подсказками проверенными в веках. Расскажем к чему чешется левая грудь по дням недели в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу, субботу, воскресенье? Утром, днем или вечером. Чешется у женщины или мужчины? В этой статье мы разберем подробности. Итак…

К чему чешется левая грудь

В общепринятом понимании предсказателей считается, что коль скоро левая грудь расположена на стороне сердца то все приметы, связанные с этой половиной тела, свидетельствуют о изменениях в личной сфере жизнедеятельности человека, независимо от его гендерной принадлежности. Разумеется есть определенные различия которые мы рассмотрим подробнее…

Чешется левая грудь у женщины

В случае, если примета касается незамужней женщины, то её ожидает скорое знакомство с мужчиной (по некоторым толкованиям — брюнетом), надёжным и искренним, который впоследствии может стать хорошим супругом. Однако, если такая встреча не произойдёт в ближайшее время, то у вас наверняка появился тайный воздыхатель который боится признаться в своих чувствах и ждёт удобного момента для начала более тесного общения. Самое время присмотреться к поведению знакомых и возможно чуть чуть подтолкнуть трусишку.

Для замужних женщин примета предрекает возрождение былых чувственных отношений с супругом. Вскоре все ваши разногласия и мелкие конфликты будут разрешены и вам удастся вновь погрузиться в пучину былых страстей и эмоций. Важно лишь самой сделать первый шаг к началу нового этапа во взаимоотношениях.

Если чешется левая грудь у мужчины

Считается, что все приметы для мужчины в основном касаются его деловой и профессиональной сферы. Однако в данном случае провидение внесло некоторые корректировки. При проявлении приметы мужчине стоит задуматься о своем отношении к особам противоположного пола.

Если мужчина женат, то:

Если чешется левая грудь то велика возможность, что ваша вторая половинка не удовлетворена сложившимся положением вещей но стесняется поговорить с вами откровенно. Найдите случай расставить все точки над «и»;

Несмотря на свою перманентную занятость делами, вскоре у вас найдётся время для нового знакомства с интересной девушкой. Не увлекайтесь, она строит планы которые могут испортить вам жизнь;

Пора задуматься о своем отношении к коллективу, особенно если в нем присутствуют женщины. Возможно вы сгоряча наговорили кому то лишнего и этот человек затаил обиду.

Для неженатых мужчин примета обещает:

Вас ждут неожиданные перемены в личной жизни. Совсем скоро вам предстоит знакомство, которое окажет существенное влияние на ваше «унылое» холостяцкое существование. Будьте осторожны, у неё большие планы.

Завтра вам во всем будет сопутствовать удача. Можно смело затевать новое дело, заводить знакомства и пускаться в финансовые авантюры. Не упустите момент!

К чему чешется левая грудь по времени суток

Если случилось, что зуд беспокоит утром , то такое проявление приметы обещает удачное стечение обстоятельств для исполнения самых смелых планов;

, то такое проявление приметы обещает удачное стечение обстоятельств для исполнения самых смелых планов; Если чешется левая грудь днем то это свидетельствует о вашей неуверенности в принятии важных решений;

то это свидетельствует о вашей неуверенности в принятии важных решений; Зуд левой молочной железы вечером у вас есть время подготовиться к встрече, которая окажет определяющее влияние на вашу жизнь в течении последующих девяти месяцев.

К чему чешется левая грудь по дням недели

Определяющее значение для толкования приметы имеет день недели в который она проявилась. Именно этот фактор поможет понять ждёт ли вас удача или разочарование. Знание подробностей позволит вам избежать неудачи приняв правильное решение:

В понедельник — наступает время принятия важных решений. Будьте осмотрительны и крайне осторожны в словах и поступках. Любое ваше действие сегодня, будет иметь далеко идущие последствия; Во вторник — сегодня следует с особой осторожностью относиться к незнакомцам. Не будьте слишком доверчивы. Ограничьте, по возможности, круг общения до родных и близких. Чешется левая грудь в среду — конфликты на работе и проблемы со здоровьем. Держите себя в руках, выбирайте выражения и помните, завтра будет новый день; В четверг — любите неожиданных гостей? Самое время подготовиться к их встрече. Это могут быть дальние родственники или дано забытые знакомые. Не спешите отказывать в их просьбах, возможно это принесёт вам пользу; Если грудь чешется в пятницу — грядёт день великого примирения. Самое время оставить мелкие претензии и склоки, забыть былые обиды и сделать первый шаг к примирению с родными и близкими.; В субботу — возможно сегодня вам поступит предложение, от которого вы не сможете отказаться. И правильно. Предложение коммерческого содержания принесёт несомненную удачу, а инициативы в личном плане будут вознаграждены небывалыми ощущениями;

Грудь чешется в воскресенье — примета обещает массу незабываемых ощущений от встречи с близкими людьми.



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ЭМИЛИЯ КРЫМСКАЯ

таролог, эзотерик