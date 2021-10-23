К чему чешется левая нога у женщины и мужчины. Народная примета

К чему чешется левая нога? Продолжаем серию обзоров по народным приметам. При подготовке материала нам приходится обрабатывать буквально тонны информации из немалого количества источников, где предпочтение мы отдаём бумажным носителям изданным в конце девятнадцатого века. Разумеется некоторые варианты толкований приходится адаптировать к современным реалиям. Однако это не меняет сути, важности и точности предсказаний. В предыдущей статье мы знакомили читателя с приметами когда чешется правая нога. Не отступая от единожды выбранной схемы подобных публикаций в этом материале мы рассмотрим толкование для мужчин и женщин, определимся подробнее к чему чешется левое колено, ступня, пятка, лодыжка, пальцы и подошва. Узнаем значение приметы по всем дням недели — в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу, субботу, воскресенье. Готовы? Приступим..
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К чему чешется левая нога у девушки или женщины?
Для женщины проявление приметы не сулит ничего хорошего. Возможны проблемы со здоровьем, обострение хронических заболеваний, простуда и головные боли. Не стоит начинать новые дела или пускаться в рискованные авантюры. Особо стоит отметить нежелательность новых знакомств. Велик шанс нарваться на мошенника или попросту злонамеренного человека. Следует поостеречься от посещения людных мероприятий или путешествий. Возможны конфликты с ближайшими родственниками или, как вариант, с коллегами по работе. Не исключены незапланированные траты, причём в последствии выяснится, что финансы ушли в пустую и растраты можно было избежать. Совет — останьтесь сегодня дома, исключите или сведите до минимума контакты с окружающими.
Для незамужней девушки примета обещает встречу с человеком, к которому данная особа имеет симпатию. Однако, если левая нога зачесалась непосредственно в момент означенной встречи, то это сигнал о бесцельно потраченном времени ибо отношения не получат дальнейшего развития.
Для юных особ, девчонок, которые интересуются приметами, примета определяет праздное времяпрепровождение в кругу хороших знакомых. Игры, забавы, суматоха.
Если чешется правая нога у мужчины
Как правило, толкование любой приметы для мужчины, имеет прямое отношение к деловой сфере — работе. В день проявления приметы не следует рассчитывать на прибыль. Скорее всего вы проведете его в бесплодных хлопотах. Не исключены репутационные потери. Остерегайтесь конфликтов с сослуживцами — коллегами.
В личной жизни вас подстерегает соблазн. Велик шанс знакомства с привлекательной особой которая будет всячески стремиться и подталкивать вас на форсирование отношений, по типу здесь и сейчас. Не стоит поддаваться иллюзии «любовь с первого взгляда». Ей движет холодный расчёт и последствия вашей возможной слабости не заставят себя долго ждать. Будьте крайне осторожны в новых знакомствах с особами противоположного пола!
Когда чешется левая нога у неженатого парня, то ему следует готовиться к неприятностям. Возможны ссоры с близкими друзьями. Скандалы и раздоры с девушкой. Поостерегитесь в этот день принимать важные решения. Поберегите финансы и не заводите новых знакомств.
Какая часть ноги чешется?
Когда чешется левая нога, то особую важность имеет место где проявился зуд. Обобщая локацию и трактовку приметы для мужчины или женщины, можно получить гораздо более точные сведения о грядущих событиях.
К чему чешется левая ступня
К чему чешется левая пятка
Если чешется левая нога с местом локации зуда в пятке, то такой сигнал говорит о встрече с человеком, который вопреки договоренности подвел вас, что привело к нехорошим последствиям. Кроме того, ситуация продолжает развиваться не в вашу пользу. Самое ужасное то, что сделано это сознательно. И хотя в разговоре он будет стараться убедить вас в том, что неприятность случилась по форс-мажорным обстоятельствам, не верьте. Знайте, отныне вы потеряли друга. Впрочем, ситуация поправима. Внимательно проанализируйте последствия, найдите первопричину и вернувшись к событию и персонажам, постарайтесь начать сначала. Извинитесь перед участниками, если это необходимо. Но! Есть и хороший момент. Теперь вы знаете «кто есть кто».
Когда чешется левое колено
К чему чешется левая голень
К чему зудит левая нога по времени суток
- Чешется левая нога утром — впереди довольно хлопотный день. Главное, правильно расставить приоритеты и не отвлекаться на пустяки. При должных усилиях, к вечеру, вам будет приятно вспоминать о пройденном пути и удивляться собственной интуиции;
- Когда правая нога зачесалась днём то такое проявление приметы подсказывает о скором путешествии, в компании друзей или коллег по работе. Причём вояж не обещает быть приятной прогулкой. Скорее всего вам придётся решать сложные и неприятные проблемы.
- Вечером правая нога чешется напоминая о необходимости пересмотра решений, которые вы принимали в течении дня. Возможно вы найдёте ошибки, которые придётся исправлять. Будьте внимательны, в дальнейшем упущения могут принести серьёзные проблемы.
- Если правая нога чешется ночью то с утра на вас навалятся проблемы, разрешение которых заставит вас хорошенько «попотеть». Не обращайтесь за посторонней помощью, это лишь добавит ненужной суеты. Будьте хладнокровны и расчетливы. Вы справитесь, всё будет хорошо.
К чему чешется правая нога по дням недели
Определяющее значение в толковании приметы имеет день недели в котором она проявилась. Если вы склонны к анализу и умеете составлять логические цепочки, то связка — «Место расположения зуда — время суток — день недели» даст вам наиболее ясное предсказание о грядущем.
- В понедельник — вас одолеют просители. Просить будут о большом и малом, коллеги, друзья, родственники. Не отказывайте, выполнение их желаний потребует от вас минимальных усилий но вскоре вернется многократным добром;
- Во вторник — по странному стечению обстоятельств вам предстоит встреча с друзьями, которая вероятнее всего закончится дружеским застольем. Вам предстоят новые знакомства, которые в дальнейшем весьма положительно скажутся на карьере;
- Чешется левая нога в среду — А как вы относитесь к скандалам? Насколько вы конфликтны? Буза — ваше второе имя? Если это не так, то в этот день держите язык за зубами, не провоцируйте окружающих. Будьте вежливы и уступчивы ибо скандал или ссора затеянная в этот день приведёт к крайне негативным и далеко идущим последствиям;
- В четверг — Сегодня ждите гостей. Скорее всего они принесут добрые вести.;
- Если левая нога чешется в пятницу — то с большой долей вероятности грядут семейные неприятности. Раздоры из за бытовых неурядиц. Однако помните, что сейчас не время радикально решать навалившиеся невзгоды. Будьте сдержанны и осторожны в словах. Ищите пути примирения.;
- В субботу — не самое лучшее время для встреч и посиделок с друзьями. Велика возможность ссор и конфликтов. Вам припомнят старые обиды, поверх бросят новую горстку углей и пожар запылает с новой силой. Оставайтесь дома, уделите больше времени семье;
- Левая нога чешется в воскресенье — вам предстоят великие хлопоты на всю предстоящую неделю. Условия задачи вы узнаете в понедельник утром. Будет сложно, но интересно. Рассчитывайте свои силы, не бойтесь привлекать к делу коллег и друзей. Вы справитесь.
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таролог, эзотерик
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