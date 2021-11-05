К чему чешется левая пятка? Народная примета

К чему чешется левая пятка? Не секрет, что левая половина человеческого тела, всеми предсказателями, отождествляется как несущая негативные предсказания грядущих событий. Суеверие, о котором мы сейчас поговорим, во все времена связывали с неприятностями, разочарованиями и пустыми хлопотами. Разумеется, для каждого отдельно взятого случая имеются исключения. Чтобы правильно толковать примету необходимо учитывать множество её составляющих. А именно — день недели, время проявления приметы, конкретное место зуда. Правильно комбинируя эти факторы мы сможем наиболее достоверно составить предсказание. Чуть ранее мы уже говорили о примете «К чему чешется правая нога«, и в целом вы уже имеете представление об основных элементах толкований. Но сегодня мы сделаем ряд уточнений и подробно разберём к чему чешется левая пятка. Толкование суеверия как для женщин так и для мужчин. Рассмотрим примету по времени суток — утром, днём, вечером и ночью. Пройдёмся по толкованиям для всех дней недели — в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу, субботу, воскресенье. Итак, приступим…

Общее толкование приметы

Мы уже говорили во Вступлении, что примета, в большой степени, несёт негативную окраску и предрекает беды, разочарования и пустые, тяжелые хлопоты. Поэтому, чтобы свести к минимуму проблему стоит внимательно проанализировать недавние события и своё в них участие. Возможно какое то дело, работа или отношения с человеком не приносят пользы, ощутимых результатов и являются раздражающим фактором. Если не исправить ситуацию то в дальнейшем это приведёт к ещё большим разочарованиям.

Известно несколько основных трактовок данной приметы:

Левая пятка чешется к неожиданной поездке, при подготовке к которой масса времени уйдёт на бесполезные хлопоты а сам вояж окажется мало результативным; Возможные проблемы с родственниками. кто то из близких вам людей попадёт в неприятную историю, последствия которой придётся разгребать вам; Вам придётся взять ответственность и приложить массу усилий чтобы, что называется, «разрулить» неприятную ситуацию которую вы создали сами; Вскоре вам предстоит встреча с давнишним приятелем в ходе которой возможен конфликт. Вы рискуете быть обвинённым во всех его неудачах и окажетесь крайним. Постарайтесь избежать разговора; Вполне возможно, что вскоре вы получите приглашение приглашение от коллег или старых друзей на дружескую пирушку и приятно проведёте время в общении с ними; Грядут весьма серьёзные изменения в личной жизни. А вот положительные они будут или негативные, зависит от времени суток и дня недели в который примета проявилась.

Проявление приметы подсказывает изменение погоды. Летом — к похолоданию. Зимой же, напротив — к потеплению.

К чему чешется левая пятка у женщины или девушки?

Замужним женщинам примета определяет ссоры, скандалы и конфликты в семье. Как правило с мужем, на почве ревности. Да, да проявление приметы должно заставить вас насторожиться. Возможно ваш муж вам изменяет. Однако страсти быстро улягутся, проблема решится сама собой но заберёт у вас массу нервов и ещё долгое время будет напоминать о себе в мелочах. Не стоит накручивать себя провоцируя новую ссору. По большей части ваши сомнения надуманны.

Зудит левая пятка у девушки

Похоже, что вы во всём привыкли «тянуть одеяло на себя». Требуя слишком много от окружающих, экономите на отдаче. Немудрено, что личная жизнь у вас не клеится. Примета обещает очередное знакомство, а возможно даже продолжительный роман, который в очередной раз ничем хорошим не закончится. Вам нужно взять тайм-аут а возможно и отправиться в путешествие, чтобы побыть в одиночестве, пересмотреть жизненные приоритеты и найти пути примирения с собой. Советуем вам почитать что нибудь по теме «Эгоцентризм и как с этим бороться».

Если чешется левая пятка у мужчины

Женатым мужчинам примета советует обратить внимание на взаимоотношения с супругой. Возможно, а скорее всего даже наверняка, в последнее время вы мало времени уделяете семье, полностью занимаясь навалившимися проблемами на работе. Поездка, которую вы планируете не принесёт желаемого результата. Вы потратите время в пустую на недостижимую цель. Кстати, самое время прислушаться к своему организму. Похоже, что вместе с семейными и рабочими осложнениями вы накапливаете и будущие проблемы со здоровьем. Сказывается постоянное нервное напряжение. Так долго продолжаться не может. Возьмите отпуск и проведите его с семьёй. Это принесёт несомненную пользу позволив вам отвлечься и восстановиться.



Когда чешется левая пятка у неженатого парня

Для неженатых парней примета обещает страстный роман, который окончится не менее страстной ссорой. Причём последствия будут ужасны. Женщина, с которой вас сведёт судьба будет стремиться разрушить ваше будущее. Приложит максимум усилий чтобы уничтожить вас. Это очень опасно. Поостерегитесь в ближайшее время заводить новые знакомства. Следите за своими словами и поступками. Возможно вы уже на прицеле у хищницы.



К чему чешется левая пятка по времени суток

Чешется левая пятка утром — Вас ожидает день полный забот и хлопот. Это потребует от вас максимальной отдачи сил и энергии однако не приведёт к сколько бы значимому успеху. Пустые хлопоты — так это называют. Вам придётся доказывать свою правоту, вступать в споры и даже ссориться с коллегами. Однако, к концу дня выяснится что вас пытались ввести в заблуждение, провоцируя вашу негативную реакцию. Постарайтесь сегодня быть сдержаннее;

Чешется левая пятка — Вас ожидает день полный забот и хлопот. Это потребует от вас максимальной отдачи сил и энергии однако не приведёт к сколько бы значимому успеху. Пустые хлопоты — так это называют. Вам придётся доказывать свою правоту, вступать в споры и даже ссориться с коллегами. Однако, к концу дня выяснится что вас пытались ввести в заблуждение, провоцируя вашу негативную реакцию. Постарайтесь сегодня быть сдержаннее; Если левая пятка зачесалась днём — Возможны новые, деловые знакомства. На работе вы достигли определенных успехов и получили высокую оценку руководства. Возможны положительные изменения в карьере. Однако вместе с этим вы нажили врагов и возможно вскоре придётся расстаться с кем то из партнеров. Ваше увлеченность работой не проходит бесследно для отношений в семье. Ждите крупных раздоров, обвинений в невнимательности и угрозы расставания. Да, и вот ещё что.. Не нужно принимать на веру все слухи которые роятся вокруг вас.

Возможны новые, деловые знакомства. На работе вы достигли определенных успехов и получили высокую оценку руководства. Возможны положительные изменения в карьере. Однако вместе с этим вы нажили врагов и возможно вскоре придётся расстаться с кем то из партнеров. Ваше увлеченность работой не проходит бесследно для отношений в семье. Ждите крупных раздоров, обвинений в невнимательности и угрозы расставания. Да, и вот ещё что.. Не нужно принимать на веру все слухи которые роятся вокруг вас. Вечером — будьте готовы отстаивать свою точку зрения. Вам предстоит выяснение отношений с коллегами, партнерами или в семье. Следствием этого назавтра будет масса новых задач, которые навалятся на вас со всех сторон. Причём раньше это были вовсе не ваши заботы. Придётся напрячься, чтобы доказать свою значимость.

— будьте готовы отстаивать свою точку зрения. Вам предстоит выяснение отношений с коллегами, партнерами или в семье. Следствием этого назавтра будет масса новых задач, которые навалятся на вас со всех сторон. Причём раньше это были вовсе не ваши заботы. Придётся напрячься, чтобы доказать свою значимость. Когда левая пятка чешется ночью — если вы удумали заниматься перспективным планированием, то лучше оставьте эту затею. Все цели, которые вы громоздите друг на друга в своем сознании несбыточны. Вы упускаете что то очень важное на самом старте. Грубо говоря вы стремитесь прыгнуть сразу на третью ступеньку игнорируя процесс разбега. А ведь ещё есть ступенька первая и вторая.. Так что не всё сразу. Озаботьтесь подготовкой первичной базы. Всесторонне изучите предмет в котором собираетесь подвизаться. Лучше сейчас потерять немного времени, чем впоследствии потерять всё.

К чему чешется левая пятка по дням недели

Весьма важное значение для правильного толкования приметы имеет день недели в котором она проявилась.

В понедельник — вскоре вам предстоит поездка к которой нужно начать готовиться заранее. Возможны мелкие неприятности в семье. Споры и выяснения отношений. Впрочем, ничего значительного. Займитесь наконец своим здоровьем! Велик риск, что мелкие недомогания выльются в хронические болезни; Во вторник — сегодня не стоит планировать что то значительное. Потеряете время, взамен приобретя массу головной боли и напрасных хлопот. Возможно сегодня вы получите приглашение от которого не сможете отказаться. И не старайтесь, вы встретитесь с людьми, которые так или иначе окажут существенное влияние на ваше финансовое благополучие. Однако, остерегайтесь новых знакомств с особами противоположного пола; Чешется левая пятка в среду — знайте, в отношении вас затевается недоброе. Кто то из коллег или знакомых сеет нехорошие слухи настраивая против вас окружающих. Постарайтесь в ненавязчивых расспросах вычислить зачинщика и принять меры к его нейтрализации; В четверг — вас ждут домашние хлопоты. Дела, которые давно накопились, наконец то будут завершены. Возможны неожиданные но позитивные встречи; Если левая пятка чешется в пятницу — возможны ссоры с близким вам человеком на почве ревности. И хотя причины для скандала нет, вам предстоит пережить неприятные моменты, узнав о себе много нового. Пустяки, это случается со всеми, кто по настоящему любит и любим; В субботу — сегодня постарайтесь остаться дома. В противном случае вас ждут неприятные разбирательства в кругу друзей. Возможно вас будут приглашать на встречу — вечеринку. Постарайтесь избежать этого и проведите день в кругу семьи;

Левая пятка чешется в воскресенье — самое время строить планы на предстоящую неделю. Всё что вы задумаете имеет шанс сбыться. Однако поработать придётся очень напряженно.



А напоследок я скажу..

В подготовке наших публикаций мы используем печатные издания середины — конца девятнадцатого века. Разумеется достаточно много внимания уделяем адаптации предсказаний к современным реалиям. Однако всё, что мы предлагаем вашему вниманию не теряет смысла и актуальности. Разумеется, верить или не верить в приметы решаете для себя вы сами. Но стоит заметить, что знания проверенные веками несомненно заслуживают внимания. Если, примерив на себя примету, вы нашли совпадения то пожалуйста сообщите об этом в комментариях.

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ЭМИЛИЯ КРЫМСКАЯ

таролог, эзотерик