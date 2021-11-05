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Левая пятка

К чему чешется левая пятка? Народная примета

Опубликовал: Эмилия Крымская в Новости Крыма сегодня 22:26 05.11.2021

К чему чешется левая пятка? Не секрет, что левая половина человеческого тела, всеми предсказателями, отождествляется как несущая негативные предсказания грядущих событий. Суеверие, о котором мы сейчас поговорим, во все времена связывали с неприятностями, разочарованиями и пустыми хлопотами. Разумеется, для каждого отдельно взятого случая имеются исключения. Чтобы правильно толковать примету необходимо учитывать множество её составляющих. А именно — день недели, время проявления приметы, конкретное место зуда. Правильно комбинируя эти факторы мы сможем наиболее достоверно составить предсказание. Чуть ранее мы уже говорили о примете «К чему чешется правая нога«, и в целом вы уже имеете представление об основных элементах толкований. Но сегодня мы сделаем ряд уточнений и подробно разберём к чему чешется левая пятка. Толкование суеверия как для женщин так и для мужчин. Рассмотрим примету по времени суток — утром, днём,  вечером и ночью. Пройдёмся по толкованиям для всех дней недели — в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу, субботу, воскресенье.   Итак, приступим…

ОГЛАВЛЕНИЕ:

Общее толкование приметы

Мы уже говорили во Вступлении, что примета, в большой степени, несёт негативную окраску и предрекает беды, разочарования и пустые, тяжелые хлопоты. Поэтому, чтобы свести к минимуму проблему стоит внимательно проанализировать недавние события и своё в них участие. Возможно какое то дело, работа или отношения с человеком не приносят пользы, ощутимых результатов и являются раздражающим фактором. Если не исправить ситуацию то в дальнейшем это приведёт к ещё большим разочарованиям.

Известно несколько основных трактовок данной приметы:

  1. Левая пятка чешется к неожиданной поездке, при подготовке к которой масса времени уйдёт на бесполезные хлопоты а сам вояж окажется мало результативным;
  2. Возможные проблемы с родственниками. кто то из близких вам людей попадёт в неприятную историю, последствия которой придётся разгребать вам;
  3. Вам придётся взять ответственность и приложить массу усилий чтобы, что называется, «разрулить» неприятную ситуацию которую вы создали сами;
  4. Вскоре вам предстоит встреча с давнишним приятелем в ходе которой возможен конфликт. Вы рискуете быть обвинённым во всех его неудачах и окажетесь крайним. Постарайтесь избежать разговора;
  5. Вполне возможно,  что вскоре вы получите приглашение приглашение от коллег или старых друзей на дружескую пирушку и приятно проведёте время в общении с ними;
  6. Грядут весьма серьёзные изменения в личной жизни. А вот положительные они будут или негативные, зависит от времени суток и дня недели в который примета проявилась.

Проявление приметы подсказывает изменение погоды. Летом — к похолоданию. Зимой же, напротив — к потеплению.

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К чему чешется левая пятка у женщины или девушки?

Замужним женщинам примета определяет ссоры, скандалы и конфликты в семье. Как правило с мужем, на почве ревности. Да, да проявление приметы должно заставить вас насторожиться. Возможно ваш муж вам изменяет. Однако страсти быстро улягутся, проблема решится сама собой но заберёт у вас массу нервов и ещё долгое время будет напоминать о себе в мелочах. Не стоит накручивать себя провоцируя новую ссору. По большей части ваши сомнения надуманны.

Зудит левая пятка у девушки

Похоже, что вы во всём привыкли «тянуть одеяло на себя». Требуя слишком много от окружающих, экономите на отдаче. Немудрено, что личная жизнь у вас не клеится. Примета обещает очередное знакомство, а возможно даже продолжительный роман, который в очередной раз ничем хорошим не закончится. Вам нужно взять тайм-аут а возможно и отправиться в путешествие, чтобы побыть в одиночестве, пересмотреть жизненные приоритеты и найти пути примирения с собой. Советуем вам почитать что нибудь по теме «Эгоцентризм и как с этим бороться».

Если чешется левая пятка у мужчины

Женатым мужчинам примета советует обратить внимание на взаимоотношения с супругой. Возможно, а скорее всего даже наверняка, в последнее время вы мало времени уделяете семье, полностью занимаясь навалившимися проблемами на работе. Поездка, которую вы планируете не принесёт желаемого результата. Вы потратите время в пустую на недостижимую цель. Кстати, самое время прислушаться к своему организму. Похоже, что вместе с семейными и рабочими осложнениями вы накапливаете и будущие проблемы со здоровьем. Сказывается постоянное нервное напряжение. Так долго продолжаться не может. Возьмите отпуск и проведите его с семьёй. Это принесёт несомненную пользу позволив вам отвлечься и восстановиться.

Когда чешется левая пятка у неженатого парня

Для неженатых парней примета обещает страстный роман, который окончится не менее страстной ссорой. Причём последствия будут ужасны. Женщина, с которой вас сведёт судьба будет стремиться разрушить ваше будущее. Приложит максимум усилий чтобы уничтожить вас. Это очень опасно. Поостерегитесь в ближайшее время заводить новые знакомства. Следите за своими словами и поступками. Возможно вы уже на прицеле у хищницы.

К чему чешется левая пятка по времени суток

  • К чему чешется левая пяткаЧешется левая пятка утром — Вас ожидает день полный забот и хлопот. Это потребует от вас максимальной отдачи сил и энергии однако не приведёт к сколько бы значимому успеху. Пустые хлопоты — так это называют. Вам придётся доказывать свою правоту, вступать в споры и даже ссориться с коллегами. Однако, к концу дня выяснится что вас пытались ввести в заблуждение, провоцируя вашу негативную реакцию. Постарайтесь сегодня быть сдержаннее;
  • Если левая пятка зачесалась днём — Возможны новые, деловые знакомства. На работе вы достигли определенных успехов и получили высокую оценку руководства. Возможны положительные изменения в карьере. Однако вместе с этим вы нажили врагов и возможно вскоре придётся расстаться с кем то из партнеров. Ваше увлеченность работой не проходит бесследно для отношений в семье. Ждите крупных раздоров, обвинений в невнимательности и угрозы расставания. Да, и вот ещё что.. Не нужно принимать на веру все слухи которые роятся вокруг вас.
  • Вечером — будьте готовы отстаивать свою точку зрения. Вам предстоит выяснение отношений с коллегами, партнерами или в семье. Следствием этого назавтра будет масса новых задач, которые навалятся на вас со всех сторон. Причём раньше это были вовсе не ваши заботы. Придётся напрячься, чтобы доказать свою значимость.
  • Когда левая пятка чешется ночью — если вы удумали заниматься перспективным планированием, то лучше оставьте эту затею. Все цели, которые вы громоздите друг на друга в своем сознании несбыточны. Вы упускаете что то очень важное на самом старте. Грубо говоря вы стремитесь прыгнуть сразу на третью ступеньку игнорируя процесс разбега. А ведь ещё есть ступенька первая и вторая.. Так что не всё сразу. Озаботьтесь подготовкой первичной базы. Всесторонне изучите предмет в котором собираетесь подвизаться. Лучше сейчас потерять немного времени, чем впоследствии потерять всё.

К чему чешется левая пятка по дням недели

К чему чешется левая пяткаВесьма важное значение для правильного толкования приметы имеет день недели в котором она проявилась.

      1. В понедельник — вскоре вам предстоит поездка к которой нужно начать готовиться заранее. Возможны мелкие неприятности в семье. Споры и выяснения отношений. Впрочем, ничего значительного. Займитесь наконец своим здоровьем! Велик риск, что мелкие недомогания выльются в хронические болезни;
      2. Во вторник — сегодня не стоит планировать что то значительное. Потеряете время, взамен приобретя массу головной боли и напрасных хлопот. Возможно сегодня вы получите приглашение от которого не сможете отказаться. И не старайтесь, вы встретитесь с людьми, которые так или иначе окажут существенное влияние на ваше финансовое благополучие. Однако, остерегайтесь новых знакомств с особами противоположного пола;
      3. Чешется левая пятка в среду — знайте, в отношении вас затевается недоброе. Кто то из коллег или знакомых сеет нехорошие слухи настраивая против вас окружающих. Постарайтесь в ненавязчивых расспросах вычислить зачинщика и принять меры к его нейтрализации;
      4. В четверг — вас ждут домашние хлопоты. Дела, которые давно накопились, наконец то будут завершены. Возможны неожиданные но позитивные встречи;
      5. Если левая пятка чешется в пятницу — возможны ссоры с близким вам человеком на почве ревности. И хотя причины для скандала нет, вам предстоит пережить неприятные моменты, узнав о себе много нового. Пустяки, это случается со всеми, кто по настоящему любит и любим;
      6. В субботу — сегодня постарайтесь остаться дома. В противном случае вас ждут неприятные разбирательства в кругу друзей. Возможно вас будут приглашать на встречу — вечеринку. Постарайтесь избежать этого и проведите день в кругу семьи;
      7. Левая пятка чешется в воскресенье — самое время строить планы на предстоящую неделю. Всё что вы задумаете имеет шанс сбыться. Однако поработать придётся очень напряженно.

А напоследок я скажу..

В подготовке наших публикаций мы используем печатные издания середины — конца девятнадцатого века. Разумеется достаточно много внимания уделяем адаптации предсказаний к современным реалиям. Однако всё, что мы предлагаем вашему вниманию не теряет смысла и актуальности. Разумеется, верить или не верить в приметы решаете для себя вы сами. Но стоит заметить, что знания проверенные веками несомненно заслуживают внимания. Если, примерив на себя примету, вы нашли совпадения то пожалуйста сообщите об этом в комментариях.

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Что к чему чешется — правильное толкование примет

EmiliaЭМИЛИЯ КРЫМСКАЯ

таролог, эзотерик

 

К чему чешется левая пятка? Народная примета

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