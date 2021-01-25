К чему чешется лоб: значение приметы для мужчин и женщин

К чему чешется лоб. «Голова предмет темный и исследованию не подлежит» — как говорил известный персонаж из всеми любимого фильма. Толкователи примет склоняются к одному, лоб чешется перед появлением проблем, для решения которых вам придётся, что называется «пораскинуть мозгами». Помимо этого отмечается возможность скорой встречи с человеком, который занимает важное положение в обществе. Возможно возникновение обстоятельств, которые заставят вас переосмыслить жизненные приоритеты, переосмыслить прошлое и возможно вам предстоит начать движение с чистого листа. Редко, но бывает, что примета проявляется перед изменой близкого человека. Присмотритесь к поведению своей второй половинки. А если чело зачесалось в момент, когда вы строили планы на будущее, это хороший знак! Свидетельствует, что планы ваши сбудутся в точности с задуманным. А теперь давайте разбираться подробнее…
К чему чешется лоб в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу, субботу, воскресенье? Чешется у мужчины или женщины?
Чешется лоб у девушки — женщины
- предзнаменование об изменениях в любовной сфере;
- скорое получение положительных эмоций;
- может означать скорое предложение выйти замуж за мужчину мечты.
Чешется лоб у мужчин — парней
Чешется лоб у корней волос
Зуд лба у самой линии волос может предзнаменовать предательство любимого человека. Такая трактовка приметы объясняется ее схожестью с поговоркой « рога чешутся». Измена может быть не только со стороны мужа или жены, если человек еще не состоит в браке, то неприятный сюрприз будет ожидать его со стороны других родственников.
Чешется лоб посередине
- если чешется середина лба слева, то встретится женщина, у которой придется просить помощи в будущем;
- если чешется лоб справа посередине, то важным человеком будет мужчина.
Считается, что зудом в нужном месте лба, человеческая интуиция предупреждает о возможных переменах.
Чешется лоб у висков
- в ближайшем будущем ожидается возникновение проблемы и беспочвенного конфликта. Ссора может разгореться из-за пустяка, оброненного невзначай слова или сплетнях за спиной. Судьба предупреждает о возможной проблемной ситуации для того, чтобы человек был готов и не обращал внимания на негативные эмоциональные порывы;
- при уже имеющихся проблемах, зуд в области висков может предсказывать позитивное разрешение конфликтов, установление гармонии и спокойствия;
- с точки зрения любовных отношений, данная примета может трактоваться наступлением благоприятного времени для становления личной жизни.
Чешется лоб ближе к переносице
Почему чешется лоб у переносицы:
- в ближайшее время ожидаются позитивные судьбоносные перемены, которые помогут избежать проблем и наладить личностный рост. С этими переменами в жизнь человека может прийти страх наступления будущего, боязнь неизвестности, печаль расставания;
- в области карьеры, в скором будущем, произойдут кардинальные перемены: увольнение, приглашение на новую должность, переход в другую компанию.
К чему чешется лоб вместе с левой бровью
К чему лоб чешется над правой бровью
К чему чешется лоб вместе с правой бровью
Чешется лоб по дням недели
Примета про лоб очень обширная и имеет множество значений и условий. Важно не только место и пол человека, но и день недели, в который был замечен настойчивый зуд лба.
В давние времени народ верил в то, что день недели это самое главное значение приметы:
- Если лоб чешется в понедельник, то трактовка приметы всегда положительная: все дела завершатся удачно, в будущем ждут позитивные эмоции. Не следует ничего опасаться и можно с уверенностью реализовывать свои планы;
- Вторник сулит неприятные события. Надвигающиеся проблемы, неприятности, ссоры или потери свалятся на голову, как снег. Исходя из наблюдений предков, чем раньше человек начнет выпутываться из всего навалившегося, тем легче будет это сделать;
- Зуд в среду, наоборот, предвещает только приятные и хорошие события. Таковыми могут быть любовная встреча, знакомство, получение подарка или неожиданная находка. Возможен сюрприз от близкого человека, но он может быть как положительным, так и отрицательным;
- Если лоб чешется в четверг, то впереди ожидает не очень приятный диалог. Следует быть готовым к ссоре или скандалу с любимым человеком, близкими родственниками или неприятному разговору с начальством на работе;
- Пятница предвещает решение давних конфликтных ситуаций. Пятничный зуд сулит успех в запланированных делах;
- Суббота несет неприятные трактовки приметы, скорее всего, состоится встреча с очень неприятным человеком, которая оставит в душе негативный след. Он сразу может пойти в нападение, что неминуемо приведет к конфликту. К сожалению, в дальнейшем человеку так и не удастся наладить с противником хорошие отношения;
- Воскресенье – самый загадочный день для трактовки приметы из всех: в этот единственный день недели не стоит обращать внимание на приметы, так как они не имеют силы. Воскресный зуд трактуется двояко. По одному значению зуд в первой половине дня вполне может быть вещим, а после – нет. По другому – зуд лба в воскресенье вообще никакого предсказания не имеет.
Предотвращение негативных воздействий приметы
- если двое людей столкнулись лбами, то их непременно в ближайшем будущем ожидает болезнь. Во избежание такого исхода, им рекомендуется снова, якобы шутя, стукнуться лбами;
- если также «встретились» парень и девушка, состоящие в отношениях, то это сулит им скорую женитьбу и продолжительный брак; столкнувшиеся случайно незнакомые мужчина и женщина непременно должны присмотреться друг к другу, поближе познакомиться, возможно, подружиться в будущем;
- столкновение мужа и жены считается нехорошим знаком, сулящим ссору между ними. Чтобы нейтрализовать действие приметы, им необходимо снова несильно удариться лбами.
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