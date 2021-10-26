К чему чешется правая ладонь? Народная примета

Чешется правая ладонь? В продолжении серии публикаций о народных приметах и суевериях, хотим предложить вашему вниманию материал, который наверняка окажется полезным и познавательным. Издревле повелось, что если чешется правая ладонь то примета сулит новые финансовые поступления. Но как говориться, здесь возможны варианты. Некоторые толкователи уточняют, что возможно вам придётся вернуть долг о котором вы забыли. Но не будем о грустном.. Для того, чтобы примета имела исключительно положительное значение, достаточно потереть ладонь о дерево или предмет красного цвета. Эта статья является логическим продолжением и дополнением к уже имеющемуся материалу «К чему чешутся руки«, взгляните, возможно вам будет интересно. Ну а сегодня мы рассмотрим толкование приметы для мужчин и женщин, разберем подробности и узнаем к чему чешется правая ладонь утром, днём и вечером. Предметно рассмотрим последствия суеверия для всех дней недели — понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу, субботу, воскресенье.

К чему чешется правая ладонь у мужчины

Примета говорит, что скоро мужчине придётся самостоятельно принимать важное решение, которое отразится на его благополучии. Изменения в этой связи возможны как в деловой так и в личной сфере. Вполне возможно, что вам предстоит заняться новым делом, которое будет хотя и более трудоёмким, чем ваша предыдущая работа но и гораздо более выгодным в финансовом отношении.

Для неженатых парней такое проявление приметы сигнализирует о возможном получении подарка, который хотя и имеет определённую ценность в финансовом отношении, но сделан не от чистого сердца.

Когда чешется правая ладонь у женщины

У женщины правая ладонь чешется к ссоре с любимым человеком. Кроме того, примета говорит о вашей излишней эмоциональности. Не стоит принимать близко к сердцу каждую мелочь в общении с близкими людьми. Вы чрезвычайно придирчивы и каждое сказанное вам слово рассматриваете под микроскопом в поисках подвоха. Самое ужасное в том, что вы строите домыслы, нагромождая их друг на друга и теряете саму суть и смысл происходящего. Вам следует ослабить вожжи и взглянуть на ситуацию со стороны. Пусть всё идёт своим чередом. Расслабьтесь и дайте своему внутреннему «Я» отдохнуть.

Для молодой, незамужней девушки правая ладонь чешется к скорому знакомству с приятным человеком. Однако, если вы привыкли сидеть сложа руки, чуда не произойдёт. Вам следует быть активнее, посещать людные мероприятия, чаще бывать на дружеских вечеринках и тогда изменения в личной жизни не заставят себя долго ждать. Ну а встретив суженного, смело хватайте его.. ой.. то есть, хватайте удачу за хвост и держите крепче. Всё будет хорошо.

К чему чешется правая ладонь по времени суток

Если правая ладонь чешется утром — готовьтесь к важной встрече, которая произойдёт в течении дня. Речь пойдёт о финансах ну, или как вариант, о проблемах личного характера. Не пытайтесь в разговоре форсировать события. Отпустите ситуацию, пусть последствия разговора определяет судьба.

Когда правая ладонь зудит днём — похоже вы устали от общения с людьми. Всё вас раздражает, работа не приносит удовлетворения а нервы натянуты как струна. Постарайтесь провести этот день дома, примерьте на себя роль затворника. Отключите внешние раздражители — телефон, телевизор, интернет. Перечитайте любимую книгу под чай с лимоном. Завтра будет новый день и всё наладится.

Правая ладонь чешется вечером — А вы любите сюрпризы? Даже если нет, всё одно, готовьтесь! Завтрашний день преподнесёт вам массу приятных неожиданностей. Возможны финансовые поступления, продвижение по службе, приятные известия от близких вам людей или даже крупные выигрыши в лотерею. Купите билетик, на всякий случай.

Ночью чешется правая ладонь — Ночью нужно спать а не чесаться! Но коли примета проявилась, ждите плохих новостей. Возможны проблемы со здоровьем. В течении дня произойдут важные события, которые так или иначе повлияют на ваше мироощущение.

Чешется правая ладонь по дням недели

В понедельник — к неожиданным финансовым поступлениям. Возможны приятные находки или выигрыши. Не исключены новые знакомства, которые в недалёком будущем сыграют важную роль в деловой сфере. Для молодых людей случай предоставит возможность познакомиться с приятной особой противоположного пола. Ничего, впрочем, серьёзного.. Так, лёгкий флирт без взаимных обязательств;

— к неожиданным финансовым поступлениям. Возможны приятные находки или выигрыши. Не исключены новые знакомства, которые в недалёком будущем сыграют важную роль в деловой сфере. Для молодых людей случай предоставит возможность познакомиться с приятной особой противоположного пола. Ничего, впрочем, серьёзного.. Так, лёгкий флирт без взаимных обязательств; Во вторник — Вам предстоит встреча со старым знакомым, другом детства или человеком, который давно выпал из вашего круга общения. Отнеситесь к этому событию серьёзно. Вам стоит восстановить отношения, поскольку в дальнейшем этот человек окажется вам крайне полезным;

— Вам предстоит встреча со старым знакомым, другом детства или человеком, который давно выпал из вашего круга общения. Отнеситесь к этому событию серьёзно. Вам стоит восстановить отношения, поскольку в дальнейшем этот человек окажется вам крайне полезным; Чешется правая ладонь в среду — Настройтесь на романтический лад. Вероятнее всего сегодня вы увидите в первый раз человека с которым, впоследствии, вас свяжут крепкие узы если не любви, то уж точно крепкой и нежной дружбы. В этот день возможны неожиданные находки. Причем обнаруженные предметы будут иметь немалую ценность. Приложите все усилия, чтобы вернуть потерю владельцу. Проявите смекалку, побудьте немного Шерлоком Холмсом, вам зачтётся этот благородный поступок;

— Настройтесь на романтический лад. Вероятнее всего сегодня вы увидите в первый раз человека с которым, впоследствии, вас свяжут крепкие узы если не любви, то уж точно крепкой и нежной дружбы. В этот день возможны неожиданные находки. Причем обнаруженные предметы будут иметь немалую ценность. Приложите все усилия, чтобы вернуть потерю владельцу. Проявите смекалку, побудьте немного Шерлоком Холмсом, вам зачтётся этот благородный поступок; В четверг — Постарайтесь сегодня уделить время близким. Навестите или, на худой конец, позвоните родителям. Поинтересуйтесь делами и здоровьем сестёр и братьев. Предложите, если нужно, свою помощь. Если есть желание и время устройте дружескую встречу с друзьями. Сегодня день, когда нужно что называется «раздавать» себя. И в момент, когда вам придётся туго, о вас не забудут;

— Постарайтесь сегодня уделить время близким. Навестите или, на худой конец, позвоните родителям. Поинтересуйтесь делами и здоровьем сестёр и братьев. Предложите, если нужно, свою помощь. Если есть желание и время устройте дружескую встречу с друзьями. Сегодня день, когда нужно что называется «раздавать» себя. И в момент, когда вам придётся туго, о вас не забудут; Если правая ладонь чешется в пятницу — Сегодня, при проявлении приметы, день когда нужно хорошо потрудиться. Ваше начальство пристально наблюдает за вами и возможно решает вопрос о вашем повышении. Возможно именно сегодня вы испытаете острую нехватку в финансах. Не стоит занимать деньги в долг. Потерпите, совсем скоро ситуация стабилизируется;

— Сегодня, при проявлении приметы, день когда нужно хорошо потрудиться. Ваше начальство пристально наблюдает за вами и возможно решает вопрос о вашем повышении. Возможно именно сегодня вы испытаете острую нехватку в финансах. Не стоит занимать деньги в долг. Потерпите, совсем скоро ситуация стабилизируется; В субботу — В этот день не стоит начинать новых дел. Постарайтесь сосредоточиться на завершении уже начатых. Внимательно проанализируйте текущую ситуацию на работе. Определитесь с приоритетами. Разложите всю следующую неделю по полочкам. Составьте список дел и неуклонно соблюдайте последовательность их выполнения. Дружите с логикой. Предстоящая неделя время принятия ответственных решений;



— В этот день не стоит начинать новых дел. Постарайтесь сосредоточиться на завершении уже начатых. Внимательно проанализируйте текущую ситуацию на работе. Определитесь с приоритетами. Разложите всю следующую неделю по полочкам. Составьте список дел и неуклонно соблюдайте последовательность их выполнения. Дружите с логикой. Предстоящая неделя время принятия ответственных решений; Правая ладонь чешется в воскресенье — Сегодня хороший день. Начиная новое дело можете смело рассчитывать на удачу.



Не станем утверждать, что написанное здесь является истиной в первой инстанции. Однако стоит отметить, что материалы которые использовались в этой статье прошли проверку, что называется, веками. Здесь собрана обобщенная информация из малотиражных изданий середины — конца девятнадцатого века и адаптирована к сегодняшним реалиям.

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ЭМИЛИЯ КРЫМСКАЯ

таролог, эзотерик