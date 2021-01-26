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к чему чешется живот
Изображение Tumisu с сайта Pixabay

К чему чешется живот: значение приметы для мужчин и женщин

Опубликовал: Эмилия Крымская в Полезные новости и обзоры 16:50 26.01.2021

К чему чешется живот. Как правило, живот чешется, когда человек не удовлетворен собственной жизнью. Нужно собраться, переосмыслить настоящее и, засучив рукава, заняться самосовершенствованием. Некоторые уточнения к трактовке указывают, что человек в настоящее время находится не на своем месте, занят делом, которое не соответствует призванию, оказался несостоятельным в семье и работе. Проявление приметы — отличный повод переоценить жизненные приоритеты, оглянуться назад с задачей определить отправную точку, когда всё пошло не так. А теперь давайте разбираться подробнее…

К чему чешется живот в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу, субботу, воскресенье? Чешется у мужчины или женщины?

К чему чешется живот у женщины

Женщины, как правило, гораздо более суеверны, нежели мужчины. Именно потому приметы зачастую трактуются в зависимости от половой принадлежности. Следует уточнить, что у женщин и у девушек значения приметы схожи применительно к данным значениям:
  • чешется живот у женщиныОбласть вокруг пупка чешется к возможной беременности. Если ребенок желанный, то нужно порадоваться. Если нет — нужно в ближайшее время соблюдать осторожность, пользуясь контрацептивами;
  • Девушек, суеверие предупреждает о разладе на личном фронте, возможны ссоры, скандалы и разлад и личностные конфликты. Совет — выбросьте образ бывшего мужчины из головы как можно скорее;
  • Замужним женщинам нужно пересмотреть отношениям с близкими людьми. Возможен разлад с супругом из-за беспричинной ревности, рутинности и охлаждения чувств;
  • Обычно низ живота чешется к конфликтам с близкими родственниками. Наберитесь сил, скоро предстоит отстаивать свои интересы.
Чешется живот у беременной женщины. Приметы обещает сложный характер у будущего ребенка. Однако, если зуд продолжается долгое время и кажется не нормальным, не стоит полагаться на суеверия, лучше обратиться к врачу.

Чешется живот у мужчины, к чему?

Для мужчин примета носит более определенный характер. Определяя к чему чешется живот у мужчин, стоит обратить внимание на следующие трактования суеверия:
  • чешется живот у мужчиныЖивот у мужчины чешется к быстрому карьерному росту и скорому финансовому успеху. Чем сильнее зуд, тем скорее наступит белая полоса в жизни;
  • Если у мужчины живот чешется полностью, стоит обратить внимание на финансовую сторону своей жизни. Возможные потери компенсируются внимательным отношением к делам и способностью прогнозировать затраты в предполагаемом деле.
Существует ещё одна любопытная трактовка приметы, которая призывает мечтателя, ничего не делающего для качественных изменений в своей жизни, задуматься и быть решительнее. Настало время ставить цели и добиваться их выполнения.

Примета в зависимости от места зуда на животе

Толкование приметы во многом зависит от того, в какой области чешется живот. Внимательное наблюдение позволяет трактовать примету наиболее точно:

Пупок

Если у женщины сильно зачесался пупок, то примета сулит большие шансы забеременеть в ближайшее время. Зуд пупка у молодой девушки появляется, когда она скучает по возлюбленному. Для мужчины примета предсказывает скорый успех в бизнесе и удачу в финансовых авантюрах.

Низ живота

Зуд в нижней части предсказывает скорую череду неблагоприятных событий. Вероятнее всего, события будут связаны с лукавством со стороны близких друзей, коллег или родственников. Старайтесь быть внимательнее и не дайте себя спровоцировать.

Верх живота

Если зачесалось вверху живота, готовьтесь к встрече гостей, накрывайте на стол. Однако во время застолья не нужно переедать и злоупотреблять спиртным. Старайтесь больше слушать и по возможности держать язык за зубами.

Живот чешется полностью

Сильный зуд к правило появляется при приближении неприятных событий, трудностей и серьезных конфликтов. Если живот зачесался во время сна, то вас стоит готовиться к крупным неприятностям. Возможно неожиданное предательство близких друзей в самый неподходящий момент.

Чешется живот по дням недели

к чему чешется животКрайне важную роль в трактовке любого суеверия имеют дни недели, в которые они происходят. В нашем случае с приметой о том, к чему чешется живот, значение по дням недели будет таким:

  • Чешется живот в понедельник — стоит готовиться к возможной встрече с очень важной и влиятельной личностью, деловых переговорах. Возможно, придется отправиться в небольшое путешествие;
  • Зудит живот во вторник — примета сулит возможные ссоры и конфликты. День сулит неприятности. Человека ждут плохие новости, а также возможны раздоры в семье;
  • Чешется в среду — примета сулит женщинам скорое знакомство с интересным мужчиной, что впоследствии приведет к бурному роману. Мужчинам стоит готовиться к новым финансовым поступлениям;
  • Если чешется в четверг — ожидайте встречу с давними друзьями, коллегами или приятелями, приятными людьми, дружеские застолья и посиделки в их кругу;
  • Если чешется живот в пятницу, вас ожидает удачный день, стоит приступать к реализации самых грандиозных планов, у вас есть все шансы на успех;
  • В субботу чешется живот — примета советует приготовиться к наступлению проблем и трудностей, которые потребуют от вас сдержанности и мудрости для принятия правильных решений;
  • Когда в воскресенье чешется живот, примета обещает неожиданные сюрпризы, подарки, радость или пополнение финансового бюджета.

Как нейтрализовать примету

При объяснении любого суеверия важно помнить о материальности мысли. При указании на негативные события важно следовать подсказкам приметы и сохранять, в первую очередь, хладнокровие и позитивное мышление. Главное в такой ситуации — не накручивать себя, не форсировать события и стараться жить так же, как раньше.
Нужно понимать, что верное толкование приметы, прежде всего определяется внимательным отношением к своему телу. Любое проявление вышеуказанных симптомов может быть вызвано обычной усталостью, не самыми удобными условиями труда или, напротив, чрезмерно активным отдыхом. Бережно относитесь к себе, умейте распознавать начинающиеся симптомы болезни, прислушивайтесь к своим ощущениям и вы наверняка сможете умело используя приметы, помочь себе на жизненном пути. Будьте здоровы и счастливы!

 

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По материалам: https://narodnye-primety.ru/

К чему чешется живот: значение приметы для мужчин и женщин

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