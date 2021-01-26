К чему чешется живот: значение приметы для мужчин и женщин

К чему чешется живот. Как правило, живот чешется, когда человек не удовлетворен собственной жизнью. Нужно собраться, переосмыслить настоящее и, засучив рукава, заняться самосовершенствованием. Некоторые уточнения к трактовке указывают, что человек в настоящее время находится не на своем месте, занят делом, которое не соответствует призванию, оказался несостоятельным в семье и работе. Проявление приметы — отличный повод переоценить жизненные приоритеты, оглянуться назад с задачей определить отправную точку, когда всё пошло не так. А теперь давайте разбираться подробнее…
К чему чешется живот в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу, субботу, воскресенье? Чешется у мужчины или женщины?
ОГЛАВЛЕНИЕ:
К чему чешется живот у женщины
- Область вокруг пупка чешется к возможной беременности. Если ребенок желанный, то нужно порадоваться. Если нет — нужно в ближайшее время соблюдать осторожность, пользуясь контрацептивами;
- Девушек, суеверие предупреждает о разладе на личном фронте, возможны ссоры, скандалы и разлад и личностные конфликты. Совет — выбросьте образ бывшего мужчины из головы как можно скорее;
- Замужним женщинам нужно пересмотреть отношениям с близкими людьми. Возможен разлад с супругом из-за беспричинной ревности, рутинности и охлаждения чувств;
- Обычно низ живота чешется к конфликтам с близкими родственниками. Наберитесь сил, скоро предстоит отстаивать свои интересы.
Чешется живот у мужчины, к чему?
- Живот у мужчины чешется к быстрому карьерному росту и скорому финансовому успеху. Чем сильнее зуд, тем скорее наступит белая полоса в жизни;
- Если у мужчины живот чешется полностью, стоит обратить внимание на финансовую сторону своей жизни. Возможные потери компенсируются внимательным отношением к делам и способностью прогнозировать затраты в предполагаемом деле.
Примета в зависимости от места зуда на животе
Пупок
Низ живота
Верх живота
Живот чешется полностью
Чешется живот по дням недели
Крайне важную роль в трактовке любого суеверия имеют дни недели, в которые они происходят. В нашем случае с приметой о том, к чему чешется живот, значение по дням недели будет таким:
- Чешется живот в понедельник — стоит готовиться к возможной встрече с очень важной и влиятельной личностью, деловых переговорах. Возможно, придется отправиться в небольшое путешествие;
- Зудит живот во вторник — примета сулит возможные ссоры и конфликты. День сулит неприятности. Человека ждут плохие новости, а также возможны раздоры в семье;
- Чешется в среду — примета сулит женщинам скорое знакомство с интересным мужчиной, что впоследствии приведет к бурному роману. Мужчинам стоит готовиться к новым финансовым поступлениям;
- Если чешется в четверг — ожидайте встречу с давними друзьями, коллегами или приятелями, приятными людьми, дружеские застолья и посиделки в их кругу;
- Если чешется живот в пятницу, вас ожидает удачный день, стоит приступать к реализации самых грандиозных планов, у вас есть все шансы на успех;
- В субботу чешется живот — примета советует приготовиться к наступлению проблем и трудностей, которые потребуют от вас сдержанности и мудрости для принятия правильных решений;
- Когда в воскресенье чешется живот, примета обещает неожиданные сюрпризы, подарки, радость или пополнение финансового бюджета.
Как нейтрализовать примету
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