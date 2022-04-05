К чему чешется попа у мужчины и женщины. Народная примета

К чему чешется попа? Продолжая серию публикаций о суевериях и народных приметах, хотим познакомить нашего читателя с очередным материалом. Во все времена, так называемая «пятая точка» считалась самым чувствительным, без преувеличения сказать органом, для определения изменений, коллизий и сюжетных поворотов в Судьбе человека. Народный фольклор породил массу пословиц, поговорок и примет, одну из которых мы разберем сегодня и детально рассмотрим всевозможные варианты толкования приметы для мужчин и женщин. Для наиболее точного пояснения приметы стоит учитывать день недели и время суток. Узнаем к чему чешется попа в понедельник, во вторник, в среду, в четверг, в пятницу, в субботу, в воскресенье. Готовы? Поехали..
ОГЛАВЛЕНИЕ:
К чему чешется попа у женщины
Определяющее значение для правильного трактования приметы имеет место локализации зуда. В нашем, конкретном случае это ягодицы:
Чешется правая ягодица у женщины. Опытным путём, многими поколениями, установлено, что зуд правой ягодицы ведёт к неприятностям. Учитывая общее толкование, следует подготовиться к возможным конфликтным ситуациям в быту и на работе. Постарайтесь сократить до минимума общение с неприятными для вас людьми. Практически со стопроцентной уверенностью можно утверждать, что у вас появились недоброжелатели, которые строят козни, распускают слухи и всячески стараются опорочить вас в глазах окружающих. Велик шанс, что это довольно близкие к вам люди. Тщательно планируйте свой бюджет и избегайте ненужных трат и расходов. Экономьте! Грядут нелёгкие времена. И наконец главное предостережение! Всегда помните, что «Язык мой, есть враг мой!» Поэтому, поменьше болтайте, не делитесь секретами и планами ни с кем, включая самых близких друзей. Поостерегитесь.
Когда у женщины чешется левая ягодица. Прямая противоположность предыдущему толкованию. Ощутив зуд в правой ягодице стоит ожидать положительных изменений в жизни. Для замужней женщины примета обещает наступление безоблачного периода в семейной жизни. Всё будет ладиться. Ссоры и склоки, финансовая неопределённость, ревность и неуверенность в завтрашнем дне покинут вашу семью. Самое время заняться укреплением семейного очага, заняться ремонтом или строительством, дать новый, положительный импульс отношениям отправившись в романтическое путешествие. Используйте это время во благо семьи. Незамужним девушкам стоит быть готовыми к новым, довольно перспективным знакомствам. И если вы проявите достаточно настойчивости, умело испульзуете женские чары, то такое знакомство перерастёт в крепкий, равноправный и счастливый брак. Для привлечения удачи, в случае проявления приметы, толкователи советуют, трижды, слегка постучать в чуть приоткрытое окно. Госпожа Удача не заставит себя долго ждать.
К чему чешется попа у мужчины
Хотя подавляющее большинство мужского населения с великим скепсисом относится к всевозможным предсказаниям, толкователи приметы не забыли и о них. Итак, если чешется попа у мужчины:
Когда у мужчины чешется правая ягодица. Пора отбросить в сторону вашу непоседливость и тягу к приключениям ибо времена наступают на самые простые. В последнее время вы с прохладцой относились к служебным обязанностям и это принесло свои плоды. Ждите неприятностей на работе, как то, изменение отношения коллектива, понижение в должности, финансовые потери и прочие незавидные перспективы. Кроме того, возможны крупные финансовые издержки, если вы не прекратите потакать совим привычкам. Постарайтесь в ближайшее время отказаться от поездок, различного рода азартных игр и общения с малознакомыми людьми. Сократите до минимума потребление алкоголя и других стимуляторов, ибо они, зовоущие к приключениям, обязательно сыграют с вами злую шутку. Вы рискуете всем. Финансами, недвижимостью и общественным положением. Если есть возможность, возьмите недельный отпуск и проведите его в кругу семьи, максимольно сузив общение с внешним миром.
Если у мужчины чешется левая ягодица. В полную противоположность к предыдущему предсказанию следует трактовать примету, когда чешется попа на левой её ягодице у мужчины. В вас жива жажда приключений? Вам не терпится свершить революцию в личной жизни и преуспеть в финансовой её составляющей? Пришло ваше время! Дерзайте! Вас ждут увлекательные поездки, встречи с друзьями, неожиданные материальные блага, внезапно свалившиеся прямо на голову и прочие чудеса! Возможен рост по карьерной лестнице, улучшение материального положения и общего благосостояния. Не бойтесь затевать новые проекты и вносить кардинальные изменения в уже существующие. Все пойдет только во благо. Вы вступаете в белую полосу, лучшее время вашей жизни. Ловите удачу и постарайтесь удержаться на гребне волны.
Чешется попа по дням недели
Немаловажное, а порой и определяющее значение имеет день недели в который проявилась примета. Важно учитывать эти подсказки для конкретизации и наиболее полного толкования. Такое уточнение действует для обеих полов. Обратите внимание, что если:
Чешется попа — левая ягодица
- В понедельник — зуд левой ягодицы в этот день призывает к осторожности. Возможен обман со стороны знакомых или скандал с незнакомыми людьми;
- Чешется во вторник — Присмотритесь к поведению своей второй половинки, возможно вы заметите нечто, что насторожит вас ;
- Чешется левая ягодица в среду — бульте осторожны в разговорах с близкими друзьями, чтобы не спровоцировать конфликт;
- В четверг — велика возможность получения неприятной новости, которая вынудит вас изрядно побегать по казённым кабинетам;
- Если левая ягодица чешется в пятницу — вы стали предметом обсуждения. Причём вас пытаются выставить в максимально неблагоприятном виде;
- В субботу — возможны крупные, непредвиденные траты. Посидите-ка дома, на всякий случай;
- Левая ягодица чешется в воскресенье — возможны, что называется «неожиданные повороты» судьбы. Сократите сегодня общение с внешним миром до предельного минимума. Здоровее будете.
Чешется — правая ягодица
- В понедельник — вам стоит подготовиться к важной встрече. Просите больше, довольствуйтесь тем, что дадут;
- Во вторник — сегодня ваш день! Всё, что вы планировали и уже отчаялись выполнить, удастся легко, как по мановению волшебной палочки;
- Чешется правая ягодица в среду — неожиданная прибыль. Возможно вы найдёте деньги или обнаружите в старых вещах давно забытую заначку;
- В четверг — хорошие новости. ПРиложите максимум сноровки, чтобы использовать это известие в нужном вам ключе;
- Если правая ягодица чешется в пятницу — одако.. Ва стали предметом обсуждения у начальства. Хорошо это или плохо, судить только вам. Проанализируйте прошедшую неделю и если не нашли ничего предосудительного в своем поведении, готовьтесь к повышению;
- В субботу — возможны новые, довольно неожиданные деловые предложения, которые укрепят ваше финансовое и материальное положение;
- Правая ягодица чешется в воскресенье — возможны подарки и приятные сюрпризы. Самое время для встречи со старыми друзьями.
Кстати:
Толковый словарь Даля — жопа — ЖОПА ж. задница; та часть тела, которая во Франции свободна от телесного наказания. Умал. жопка, увелич. и презрит. жопища. Пристал как банный лист к жопе, о навязчивом, назойливом, наглом человеке.
К чему чешется попа по времени суток
- Если попа, любая её часть, чешется утром то ждите хороших новостей. Причем, чем сильнее зуд тем приятнее новость вас ожидает.
- Днем зудит левая или правая ягодица? Вероятнее всего вам предстоит отправиться в гости по приглашению или самому принимать гостей. В любом случае встречи и дружеские посиделки неизбежны.
- Когда попа чешется вечером, вам следует быть осторожнее в словах и поступках. Прикусите-ка язычок! Возможны споры и конфликты как в семье так и на работе.
- Примета проявилась ночью — завтра вам предстоят траты, которых можно и нужно избежать. Пересмотрите бюджет и будьте внимательны и осторожны.
Как правило народные приметы отражают многовековые наблюдения толкователей и безусловно заслуживают внимания. При составлении статьи мы используем материалы печатных изданий середины — конца девятнадцатого века. Если вы нашли подтверждение приметы в своей повседневной жизни, пожалуйста поделитесь этим в комментариях.
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таролог, эзотерик
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