К чему чешется попа у мужчины и женщины. Народная примета

К чему чешется попа? Продолжая серию публикаций о суевериях и народных приметах, хотим познакомить нашего читателя с очередным материалом. Во все времена, так называемая «пятая точка» считалась самым чувствительным, без преувеличения сказать органом, для определения изменений, коллизий и сюжетных поворотов в Судьбе человека. Народный фольклор породил массу пословиц, поговорок и примет, одну из которых мы разберем сегодня и детально рассмотрим всевозможные варианты толкования приметы для мужчин и женщин. Для наиболее точного пояснения приметы стоит учитывать день недели и время суток. Узнаем к чему чешется попа в понедельник, во вторник, в среду, в четверг, в пятницу, в субботу, в воскресенье. Готовы? Поехали..

К чему чешется попа у женщины

Определяющее значение для правильного трактования приметы имеет место локализации зуда. В нашем, конкретном случае это ягодицы:

Чешется правая ягодица у женщины. Опытным путём, многими поколениями, установлено, что зуд правой ягодицы ведёт к неприятностям. Учитывая общее толкование, следует подготовиться к возможным конфликтным ситуациям в быту и на работе. Постарайтесь сократить до минимума общение с неприятными для вас людьми. Практически со стопроцентной уверенностью можно утверждать, что у вас появились недоброжелатели, которые строят козни, распускают слухи и всячески стараются опорочить вас в глазах окружающих. Велик шанс, что это довольно близкие к вам люди. Тщательно планируйте свой бюджет и избегайте ненужных трат и расходов. Экономьте! Грядут нелёгкие времена. И наконец главное предостережение! Всегда помните, что «Язык мой, есть враг мой!» Поэтому, поменьше болтайте, не делитесь секретами и планами ни с кем, включая самых близких друзей. Поостерегитесь.

Когда у женщины чешется левая ягодица. Прямая противоположность предыдущему толкованию. Ощутив зуд в правой ягодице стоит ожидать положительных изменений в жизни. Для замужней женщины примета обещает наступление безоблачного периода в семейной жизни. Всё будет ладиться. Ссоры и склоки, финансовая неопределённость, ревность и неуверенность в завтрашнем дне покинут вашу семью. Самое время заняться укреплением семейного очага, заняться ремонтом или строительством, дать новый, положительный импульс отношениям отправившись в романтическое путешествие. Используйте это время во благо семьи. Незамужним девушкам стоит быть готовыми к новым, довольно перспективным знакомствам. И если вы проявите достаточно настойчивости, умело испульзуете женские чары, то такое знакомство перерастёт в крепкий, равноправный и счастливый брак. Для привлечения удачи, в случае проявления приметы, толкователи советуют, трижды, слегка постучать в чуть приоткрытое окно. Госпожа Удача не заставит себя долго ждать.

К чему чешется попа у мужчины

Хотя подавляющее большинство мужского населения с великим скепсисом относится к всевозможным предсказаниям, толкователи приметы не забыли и о них. Итак, если чешется попа у мужчины:

Когда у мужчины чешется правая ягодица. Пора отбросить в сторону вашу непоседливость и тягу к приключениям ибо времена наступают на самые простые. В последнее время вы с прохладцой относились к служебным обязанностям и это принесло свои плоды. Ждите неприятностей на работе, как то, изменение отношения коллектива, понижение в должности, финансовые потери и прочие незавидные перспективы. Кроме того, возможны крупные финансовые издержки, если вы не прекратите потакать совим привычкам. Постарайтесь в ближайшее время отказаться от поездок, различного рода азартных игр и общения с малознакомыми людьми. Сократите до минимума потребление алкоголя и других стимуляторов, ибо они, зовоущие к приключениям, обязательно сыграют с вами злую шутку. Вы рискуете всем. Финансами, недвижимостью и общественным положением. Если есть возможность, возьмите недельный отпуск и проведите его в кругу семьи, максимольно сузив общение с внешним миром.

Если у мужчины чешется левая ягодица. В полную противоположность к предыдущему предсказанию следует трактовать примету, когда чешется попа на левой её ягодице у мужчины. В вас жива жажда приключений? Вам не терпится свершить революцию в личной жизни и преуспеть в финансовой её составляющей? Пришло ваше время! Дерзайте! Вас ждут увлекательные поездки, встречи с друзьями, неожиданные материальные блага, внезапно свалившиеся прямо на голову и прочие чудеса! Возможен рост по карьерной лестнице, улучшение материального положения и общего благосостояния. Не бойтесь затевать новые проекты и вносить кардинальные изменения в уже существующие. Все пойдет только во благо. Вы вступаете в белую полосу, лучшее время вашей жизни. Ловите удачу и постарайтесь удержаться на гребне волны.

Чешется попа по дням недели

Немаловажное, а порой и определяющее значение имеет день недели в который проявилась примета. Важно учитывать эти подсказки для конкретизации и наиболее полного толкования. Такое уточнение действует для обеих полов. Обратите внимание, что если:

Чешется попа — левая ягодица

В понедельник — зуд левой ягодицы в этот день призывает к осторожности. Возможен обман со стороны знакомых или скандал с незнакомыми людьми;

— зуд левой ягодицы в этот день призывает к осторожности. Возможен обман со стороны знакомых или скандал с незнакомыми людьми; Чешется во вторник — Присмотритесь к поведению своей второй половинки, возможно вы заметите нечто, что насторожит вас ;

— Присмотритесь к поведению своей второй половинки, возможно вы заметите нечто, что насторожит вас ; Чешется левая ягодица в среду — бульте осторожны в разговорах с близкими друзьями, чтобы не спровоцировать конфликт;

— бульте осторожны в разговорах с близкими друзьями, чтобы не спровоцировать конфликт; В четверг — велика возможность получения неприятной новости, которая вынудит вас изрядно побегать по казённым кабинетам;

— велика возможность получения неприятной новости, которая вынудит вас изрядно побегать по казённым кабинетам; Если левая ягодица чешется в пятницу — вы стали предметом обсуждения. Причём вас пытаются выставить в максимально неблагоприятном виде;

— вы стали предметом обсуждения. Причём вас пытаются выставить в максимально неблагоприятном виде; В субботу — возможны крупные, непредвиденные траты. Посидите-ка дома, на всякий случай;



— возможны крупные, непредвиденные траты. Посидите-ка дома, на всякий случай; Левая ягодица чешется в воскресенье — возможны, что называется «неожиданные повороты» судьбы. Сократите сегодня общение с внешним миром до предельного минимума. Здоровее будете.

Чешется — правая ягодица

В понедельник — вам стоит подготовиться к важной встрече. Просите больше, довольствуйтесь тем, что дадут;

— вам стоит подготовиться к важной встрече. Просите больше, довольствуйтесь тем, что дадут; Во вторник — сегодня ваш день! Всё, что вы планировали и уже отчаялись выполнить, удастся легко, как по мановению волшебной палочки;

— сегодня ваш день! Всё, что вы планировали и уже отчаялись выполнить, удастся легко, как по мановению волшебной палочки; Чешется правая ягодица в среду — неожиданная прибыль. Возможно вы найдёте деньги или обнаружите в старых вещах давно забытую заначку;

— неожиданная прибыль. Возможно вы найдёте деньги или обнаружите в старых вещах давно забытую заначку; В четверг — хорошие новости. ПРиложите максимум сноровки, чтобы использовать это известие в нужном вам ключе;

— хорошие новости. ПРиложите максимум сноровки, чтобы использовать это известие в нужном вам ключе; Если правая ягодица чешется в пятницу — одако.. Ва стали предметом обсуждения у начальства. Хорошо это или плохо, судить только вам. Проанализируйте прошедшую неделю и если не нашли ничего предосудительного в своем поведении, готовьтесь к повышению;

— одако.. Ва стали предметом обсуждения у начальства. Хорошо это или плохо, судить только вам. Проанализируйте прошедшую неделю и если не нашли ничего предосудительного в своем поведении, готовьтесь к повышению; В субботу — возможны новые, довольно неожиданные деловые предложения, которые укрепят ваше финансовое и материальное положение;



— возможны новые, довольно неожиданные деловые предложения, которые укрепят ваше финансовое и материальное положение; Правая ягодица чешется в воскресенье — возможны подарки и приятные сюрпризы. Самое время для встречи со старыми друзьями.

Кстати: Толковый словарь Даля — жопа — ЖОПА ж. задница; та часть тела, которая во Франции свободна от телесного наказания. Умал. жопка, увелич. и презрит. жопища. Пристал как банный лист к жопе, о навязчивом, назойливом, наглом человеке.

К чему чешется попа по времени суток

Если попа, любая её часть, чешется утром то ждите хороших новостей. Причем, чем сильнее зуд тем приятнее новость вас ожидает.

то ждите хороших новостей. Причем, чем сильнее зуд тем приятнее новость вас ожидает. Днем зудит левая или правая ягодица? Вероятнее всего вам предстоит отправиться в гости по приглашению или самому принимать гостей. В любом случае встречи и дружеские посиделки неизбежны.

зудит левая или правая ягодица? Вероятнее всего вам предстоит отправиться в гости по приглашению или самому принимать гостей. В любом случае встречи и дружеские посиделки неизбежны. Когда попа чешется вечером , вам следует быть осторожнее в словах и поступках. Прикусите-ка язычок! Возможны споры и конфликты как в семье так и на работе.

, вам следует быть осторожнее в словах и поступках. Прикусите-ка язычок! Возможны споры и конфликты как в семье так и на работе. Примета проявилась ночью — завтра вам предстоят траты, которых можно и нужно избежать. Пересмотрите бюджет и будьте внимательны и осторожны.

Как правило народные приметы отражают многовековые наблюдения толкователей и безусловно заслуживают внимания. При составлении статьи мы используем материалы печатных изданий середины — конца девятнадцатого века. Если вы нашли подтверждение приметы в своей повседневной жизни, пожалуйста поделитесь этим в комментариях.

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ЭМИЛИЯ КРЫМСКАЯ

таролог, эзотерик

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