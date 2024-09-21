К чему чешется правая грудь. Правильно толкуем народную примету

К чему чешется правая грудь? Во всем многообразии существующих примет, особое место занимают сигналы которые подает наше тело. Многие поколения знахарей-предсказателей во все века отмечали особую важность подобных проявлений и отметили некоторые закономерности о которых мы и поговорим в этой статье. К чему чешется правая грудь в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу, субботу, воскресенье? Утром, днем или вечером. Чешется у мужчины или женщины? Давайте разберемся подробнее.. И кстати, толкование приметы для левой груди можно почитать — Здесь.
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К чему чешется правая грудь
Считается, что правая сторона человеческого тела отвечает за положительные проявления в настроении и психоэмоциональном состоянии человека в целом. Поэтому, говоря о данном, конкретном случае, примета указывает на следующие последствия её возникновения:
Чешется правая грудь у женщины
Практически все толкователи сходятся в одном, коли чешется правая грудь у женщины то о ней думает её возлюбленный. Для одинокой девушки подразумевается тайный поклонник. Однако:
- Если девушка намеревается выйти замуж и на протяжении некоторого времени испытывает зуд в правой груди, то это свидетельствует о измене её избранника;
- Некоторые толкования указывают, что в случае проявления приметы в дневное время стоит ожидать визита близких родственников;
- Ещё одно толкование для подобного случая — замужнюю женщину ожидает роман с человеком, который совсем недавно появился в числе её знакомых или приятелей;
- Некоторые предсказатели указывают, что в момент возникновения зуда кто то вас обсуждает и нелестно отзывается о вашей особе;
- Если женщина одинока то в скором времени её ожидает приятное знакомство;
- Для совсем молодых девушек примета предрекает встречу со знакомыми, дружеские посиделки и весёлое времяпрепровождение.
Если чешется правая грудь у мужчины
Практически любая примета для мужчины касается его активности в деловой сфере. Однако в конкретном случае имеется ряд исключений:
- Зуд в правой стороне груди у мужчины предвестник измены любимого человека;
- Ожидается резкое изменение погоды. Сильный ветер, ливни, ураган;
- Возможен карьерный рост, укрепление финансового положения;
- Обратите внимание на своё отношение к друзьям и коллегам. Вами недовольны, возможна негативная реакция;
- Учитывая пункт первый из настоящего перечня, ждите новых знакомств перерастающих в нечто большее.
К чему чешется правая грудь по времени суток
Примета сулит добрые вести, если правая грудь чешется утром, трактовка для мужчин и женщин едина и говорит о:
- Скором карьерном росте, укреплении авторитета в коллективе.
- Примета принесёт удачу в финансовом плане.
- Готовьтесь к встрече с друзьями или родственниками.
Если правая грудь чешется в вечернее время суток, то такое проявление приметы ведёт к неприятным последствиям:
- Примета для женщин предупреждает о возможном скандале связанным с посторонним мужчиной.
- Возможны проблемы с карьерой, неприятности на работе или скандалы в коллективе.
- К финансовым сложностям или потерям. Самое время перейти в режим экономии.
К чему чешется грудь по дням недели
- В понедельник — грудь чешется к скорой перемене погоды. Вероятен сильный ветер, ливень и гроза. Выходя из дома не забудьте взять с собой зонтик даже если на небе нет ни единой тучки. Будьте осторожны в пути.
- Во вторник — скорее всего вы простудились. Если при этом вы чувствуете недомогание, измерьте температуру и обратитесь с результатом к лечащему врачу. Ну.. или, как вариант, попробуйте народные средства от простуды.
- Чешется грудь в среду — ждите появления незваных гостей. Совсем необязательно, что они принесут дурные вести, но у вас есть время подготовиться к их визиту.
- В четверг — если в этот день чешется грудь, особенно правая, вам стоит быть готовым к грядущим неприятностям. Вполне вероятны неурядицы на работе и как следствие финансовые потери.
- Если грудь чешется в пятницу — для женщин и мужчин толкование одно, готовьтесь в дорогу. Это может быть как деловая, так и увеселительная поездка.
- В субботу грудь чешется к новому знакомству, которое окажет существенное влияние на ваши планы. Возможно этот человек станет вам другом и повлияет на существующее положение вещей.
- Грудь чешется в воскресенье — обратите внимание на свой окружение. Вполне вероятно, что кто то из ваших новых знакомых распускает слухи и сплетни, настраивает против вас коллектив. Будьте внимательны и особо не распространяйтесь о своих планах.
Для того чтобы правильно истолковать ту или иную примету, в первую очередь, следует внимательно отнестись к своему телу. Вероятнее всего, что проявления приметы вызваны общей усталостью или плохим самочувствием. Научитесь наблюдать за состоянием собственного тела и тогда вы наверняка сможете распознавать все его подсказки.
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ЭМИЛИЯ КРЫМСКАЯ
таролог, эзотерик
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