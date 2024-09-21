К чему чешется правая грудь. Правильно толкуем народную примету

К чему чешется правая грудь? Во всем многообразии существующих примет, особое место занимают сигналы которые подает наше тело. Многие поколения знахарей-предсказателей во все века отмечали особую важность подобных проявлений и отметили некоторые закономерности о которых мы и поговорим в этой статье. К чему чешется правая грудь в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу, субботу, воскресенье? Утром, днем или вечером. Чешется у мужчины или женщины? Давайте разберемся подробнее.. И кстати, толкование приметы для левой груди можно почитать — Здесь.

К чему чешется правая грудь

Считается, что правая сторона человеческого тела отвечает за положительные проявления в настроении и психоэмоциональном состоянии человека в целом. Поэтому, говоря о данном, конкретном случае, примета указывает на следующие последствия её возникновения:

Чешется правая грудь у женщины

Практически все толкователи сходятся в одном, коли чешется правая грудь у женщины то о ней думает её возлюбленный. Для одинокой девушки подразумевается тайный поклонник. Однако:

Если девушка намеревается выйти замуж и на протяжении некоторого времени испытывает зуд в правой груди, то это свидетельствует о измене её избранника;

Некоторые толкования указывают, что в случае проявления приметы в дневное время стоит ожидать визита близких родственников;

Ещё одно толкование для подобного случая — замужнюю женщину ожидает роман с человеком, который совсем недавно появился в числе её знакомых или приятелей;

Некоторые предсказатели указывают, что в момент возникновения зуда кто то вас обсуждает и нелестно отзывается о вашей особе;

Если женщина одинока то в скором времени её ожидает приятное знакомство;

Для совсем молодых девушек примета предрекает встречу со знакомыми, дружеские посиделки и весёлое времяпрепровождение.

Если чешется правая грудь у мужчины

Практически любая примета для мужчины касается его активности в деловой сфере. Однако в конкретном случае имеется ряд исключений:

Зуд в правой стороне груди у мужчины предвестник измены любимого человека;

Ожидается резкое изменение погоды. Сильный ветер, ливни, ураган;

Возможен карьерный рост, укрепление финансового положения;

Обратите внимание на своё отношение к друзьям и коллегам. Вами недовольны, возможна негативная реакция;

Учитывая пункт первый из настоящего перечня, ждите новых знакомств перерастающих в нечто большее.

К чему чешется правая грудь по времени суток

Примета сулит добрые вести, если правая грудь чешется утром, трактовка для мужчин и женщин едина и говорит о:

Скором карьерном росте, укреплении авторитета в коллективе. Примета принесёт удачу в финансовом плане. Готовьтесь к встрече с друзьями или родственниками.

Если правая грудь чешется в вечернее время суток, то такое проявление приметы ведёт к неприятным последствиям:

Примета для женщин предупреждает о возможном скандале связанным с посторонним мужчиной. Возможны проблемы с карьерой, неприятности на работе или скандалы в коллективе. К финансовым сложностям или потерям. Самое время перейти в режим экономии.

К чему чешется грудь по дням недели

В понедельник — грудь чешется к скорой перемене погоды. Вероятен сильный ветер, ливень и гроза. Выходя из дома не забудьте взять с собой зонтик даже если на небе нет ни единой тучки. Будьте осторожны в пути. Во вторник — скорее всего вы простудились. Если при этом вы чувствуете недомогание, измерьте температуру и обратитесь с результатом к лечащему врачу. Ну.. или, как вариант, попробуйте народные средства от простуды. Чешется грудь в среду — ждите появления незваных гостей. Совсем необязательно, что они принесут дурные вести, но у вас есть время подготовиться к их визиту. В четверг — если в этот день чешется грудь, особенно правая, вам стоит быть готовым к грядущим неприятностям. Вполне вероятны неурядицы на работе и как следствие финансовые потери. Если грудь чешется в пятницу — для женщин и мужчин толкование одно, готовьтесь в дорогу. Это может быть как деловая, так и увеселительная поездка. В субботу грудь чешется к новому знакомству, которое окажет существенное влияние на ваши планы. Возможно этот человек станет вам другом и повлияет на существующее положение вещей. Грудь чешется в воскресенье — обратите внимание на свой окружение. Вполне вероятно, что кто то из ваших новых знакомых распускает слухи и сплетни, настраивает против вас коллектив. Будьте внимательны и особо не распространяйтесь о своих планах.

Для того чтобы правильно истолковать ту или иную примету, в первую очередь, следует внимательно отнестись к своему телу. Вероятнее всего, что проявления приметы вызваны общей усталостью или плохим самочувствием. Научитесь наблюдать за состоянием собственного тела и тогда вы наверняка сможете распознавать все его подсказки.

Возможно вы захотите узнать больше о приметах:

Что к чему чешется — правильное толкование примет

ЭМИЛИЯ КРЫМСКАЯ

таролог, эзотерик

Просмотры: 4