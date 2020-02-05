К проекту об изменениях в Конституцию в профильный думский Комитет поступило 89 поправок

Председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы РФ Павел Крашенинников отметил, что на данный момент 89 поправок официально внесены в Комитет. В рабочей группе, по его словам, около 300 предложений изменений в Конституцию.

Самые дискуссионные поправки, по его словам, поправки социальные, а также касающиеся организации работы Госсовета и формирования Правительства РФ.

Чем будет заниматься Госсовет, чем будет заниматься Совет Безопасности, как будут вноситься кандидатуры членов Правительства и как будут проходить консультации в Совете Федерации, — привел пример председатель Комитета.

Кроме того, по его словам, по преамбуле в обществе разгорелась жаркая дискуссия. Говоря о конкретных поправках, Павел Крашенинников заявил, что он не поддерживает предложение закрепить в Конституции РФ понятие брака как союза мужчины и женщины, и упоминания Бога.

Понятие брака заложено в Семейном кодексе. В Конституцию, мне кажется, вносить не надо, — сказал парламентарий.

Он также против упоминания бога в тексте основного закона страны.

Моя точка зрения, что бог, если он есть в душе, то он есть. Независимо от того, будет ли он прописан в тексте закона или нет, — отметил председатель Комитета.

Также, по его словам, дата всероссийского голосования по поправкам будет определена в тексте законопроекта.

Мы готовим предложение, чтобы дата была указана прямо в тексте, — заявил Павел Крашенинников.

Напомним, после рассмотрения во втором и третьем чтениях Государственной Думой (необходимо не менее двух третей голосов депутатов) поправки также рассматривает Совет Федерации (необходимо не менее трех четвертей голосов членов Совфеда). Однако, в соответствии с Конституцией РФ, «поправки к главам 3–8 Конституции Российской Федерации… вступают в силу после их одобрения органами законодательной власти не менее чем двух третей субъектов РФ. Так, Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что проект изменений в Конституцию также должен быть вынесен на общероссийское голосование. Статья 2 законопроекта определяет, что рассматриваемый проект выносится на «общероссийское голосование».