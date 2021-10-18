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Как будет содержаться зимой трасса «Таврида»
Фото: ФКУ "Упрдор "Тамань"

Как будет содержаться зимой трасса «Таврида»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:23 18.10.2021

Крымские власти и руководство Федерального дорожного агентства обсудили содержание трассы «Таврида» предстоящей зимой. Выяснилось, что на трассе будут работать 97 единиц техники, роторный снегоочититель, тракторы с плужно-щеточным оборудованием и с навесным роторным оборудованием, погрузчики, автогрейдер и автомобили дорожного мастера.

В городах Керчь, Ленино, Бахчисарае, селах Степное, Васильевка и Мазанка для обслуживания, заправки техники и размещения противогололедных материалов подготовлено шесть баз. Заготовлено 6000 тонн противогололедных материалов. Техника, которая будет использоваться для содержания «Тавриды», оборудована системой ГЛОНАСС и подключена к системе «Дортранснавигация». Доступ к системам удаленного мониторинга обеспечен для сотрудников ГИБДД Республики Крым. Налажено взаимодействие с подразделениями ГИБДД и МЧС Республики Крым, — подвел иттоги встречи премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк.

 

Как будет содержаться зимой трасса «Таврида»

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