Как граждан защитят от недобросовестных кредиторов и коллекторов

Действующее законодательство защищает граждан от неправомерных действий коллекторов при взыскании долгов. Но что делать, если при взыскании долга ваши права нарушает сам банк или ломбард? В Госдуме рассказали о том, какие изменения готовятся в этой сфере.

Как закон защищает от недобросовестных коллекторов?

Коллекторам по закону уже запрещено оказывать на должника психологическое давление, использовать выражения и совершать действия, унижающие его честь и достоинство, а также раскрывать его персональные данные.

Кроме того, прошел первое чтение законопроект , обязывающий коллекторов общаться только непосредственно с должником и не беспокоить его близких, родственников или соседей. Согласно документу, в случае его окончательного принятия, коллектор сможет обращаться к близким и знакомым должника только при наличии их письменного предварительного согласия.

Если звонят «черные коллекторы»?

Проблема «черных коллекторов» действительно существует. Это признают и законодатели в Госдуме. По словам Председателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, в Комитете подготовлен и сейчас согласовывается с профильными ведомствами законопроект об ужесточении наказания за незаконную коллекторскую деятельность, связанную с угрозами гражданам или их родственникам. Отдельно «прописывается» возможное повреждение, порча имущества. Законопроектом предлагается дополнить УК РФ новой статьей 172.4. Она установит повышенную ответственность за незаконную коллекторскую деятельность, вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет. Те же действия, совершенные организованной группой, предлагается наказывать лишением свободы на срок до 12 лет.

А если беспокоят недобросовестные кредиторы?

Прошел первое чтение законопроект , предусматривающий усиление административной ответственности кредитных организаций — банков, ломбардов, микрофинансовых организаций. За что? За нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при взыскании долгов.

Законопроектом предлагается распространить существующую административную ответственность в этой сфере и на кредитные организации, которых она пока не касается.

Инициатива предлагает также увеличение штрафов за применение угроз и противоправных действий при взыскании долгов:

для должностных лиц они составят от 20 тыс. до 200 тыс. рублей;

для юридических лиц — от 50 тыс. до 500 тыс. рублей.

Фото и материалы: пресс-служба Госдумы.