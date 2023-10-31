Как идут реставрационные работы в Феодосии и Бахчисарае. На объектах побывала министерская проверка

Министр культуры Крыма Татьяна Манежина совместно с заместителем Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Вадимом Васильевым осмотрели ход работ на объектах культурного наследия федерального значения Бахчисарая и Феодосии.

На шести объектах комплекса сооружений Ханского дворца («Графский (свитский) корпус», «Ханская кухня», «Главный корпус», «Гарем», «Ханская мечеть (II этап)», «Сады и парковые сооружения») продолжаются ремонтно-реставрационные работы интерьеров и фасадов здания, монтаж внутренних инженерных систем. При этом отмечено, что завершение и приемка работ на объектах «Гарем» и «Ханская мечеть» планируются с опережением графика уже в декабре 2023 года. Остальные объекты запланированы к приемке до конца 2024 года, — сообщили в министерстве культуры РК.

Кроме того, по результатам проводимых дополнительных археологических изысканий в границах проектных решений, выявлены археологические элементы, подлежащие музеефикации, в связи с чем даны соответствующие поручения по внесению изменений в проектные решения в части прохождения наружных инженерных сетей в кратчайшие сроки

При осмотре объекта «Дом, в котором жил художник И.К. Айвазовский» совместно с Председателем Совета министров Республики Крым Юрием Гоцанюком обозначено, что работы завершены в полном объеме. В настоящее время идет процедура передачи отреставрированного объекта Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Феодосийская картинная галерея имени И.К. Айвазовского» для размещения картинного фонда и экспозиционного оборудования.

Фото и материалы: пресс-служба министерства культуры РК.