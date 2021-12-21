Как накажут за неуплату алиментов. Окончательное решение Госдумы

На пленарном заседании депутаты Госдумы приняли в третьем чтении изменения в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс , согласно которым должники по алиментам будут нести ответственность даже за их частичную неуплату. Теперь административная ответственность будет грозить не только за отказ платить алименты на детей или нетрудоспособных родителей, но и за частичную их неуплату. А если нарушение совершено неоднократно, то неплательщику будет грозить уголовное наказание.

Кому будет грозить наказание?

Поправками в КоАП РФ вводится административная ответственность за частичную неуплату алиментов на несовершеннолетних детей или нетрудоспособных родителей.

В настоящее время злостные неплательщики алиментов уходят от ответственности, заплатив лишь часть суммы, назначенной судом или оговоренной в нотариально заверенном соглашении. В результате обеспечение ребенка полностью ложится на одного из родителей, чаще всего на маму. Недопустимо, когда второй родитель годами уклоняется от своих обязанностей и не несет за это никакого наказания, — говорил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Как оштрафуют неплательщика?

Кодекс об административных правонарушениях предусматривает обязательные работы до 150 часов, арест до 15 суток или штраф в размере 20 тыс. рублей за несоблюдение обязательств по уплате алиментов в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства.

В каком случае наступит уголовная ответственность?

За неоднократное нарушение обязательств по уплате алиментов для тех, кто ранее уже привлекался к административной ответственности, наступит ответственность уголовная — исправительные или принудительные работы на срок до одного года, либо арест на срок до трех месяцев, либо лишение свободы на срок до одного года.

Необходимо ответственно относиться к своим детям. Даже если семья распалась, это не снимает ответственности с родителя за содержание и воспитание ребенка, — подчеркнул Вячеслав Володин.

*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Госдума РФ