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Как накажут за неуплату алиментов. Окончательное решение Госдумы
Иллюстрация: orbsteppe.ru

Как накажут за неуплату алиментов. Окончательное решение Госдумы

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:59 21.12.2021

На пленарном заседании депутаты Госдумы приняли в третьем чтении изменения в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс, согласно которым должники по алиментам будут нести ответственность даже за их частичную неуплату. Теперь административная ответственность будет грозить не только за отказ платить алименты на детей или нетрудоспособных родителей, но и за частичную их неуплату. А если нарушение совершено неоднократно, то неплательщику будет грозить уголовное наказание.

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Кому будет грозить наказание?

Поправками в КоАП РФ вводится административная ответственность за частичную неуплату алиментов на несовершеннолетних детей или нетрудоспособных родителей.

В настоящее время злостные неплательщики алиментов уходят от ответственности, заплатив лишь часть суммы, назначенной судом или оговоренной в нотариально заверенном соглашении. В результате обеспечение ребенка полностью ложится на одного из родителей, чаще всего на маму. Недопустимо, когда второй родитель годами уклоняется от своих обязанностей и не несет за это никакого наказания, — говорил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Как оштрафуют неплательщика?

Кодекс об административных правонарушениях предусматривает обязательные работы до 150 часов, арест до 15 суток или штраф в размере 20 тыс. рублей за несоблюдение обязательств по уплате алиментов в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства.

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В каком случае наступит уголовная ответственность?

За неоднократное нарушение обязательств по уплате алиментов для тех, кто ранее уже привлекался к административной ответственности, наступит ответственность уголовная — исправительные или принудительные работы на срок до одного года, либо арест на срок до трех месяцев, либо лишение свободы на срок до одного года.

Необходимо ответственно относиться к своим детям. Даже если семья распалась, это не снимает ответственности с родителя за содержание и воспитание ребенка, — подчеркнул Вячеслав Володин.

 

Как накажут за неуплату алиментов. Окончательное решение Госдумы

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