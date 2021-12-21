Как накажут за неуплату алиментов. Окончательное решение Госдумы

На пленарном заседании депутаты Госдумы приняли в третьем чтении
ОГЛАВЛЕНИЕ:
Кому будет грозить наказание?
Поправками в КоАП РФ вводится административная ответственность за частичную неуплату алиментов на несовершеннолетних детей или нетрудоспособных родителей.
В настоящее время злостные неплательщики алиментов уходят от ответственности, заплатив лишь часть суммы, назначенной судом или оговоренной в нотариально заверенном соглашении. В результате обеспечение ребенка полностью ложится на одного из родителей, чаще всего на маму. Недопустимо, когда второй родитель годами уклоняется от своих обязанностей и не несет за это никакого наказания, — говорил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Как оштрафуют неплательщика?
Кодекс об административных правонарушениях предусматривает обязательные работы до 150 часов, арест до 15 суток или штраф в размере 20 тыс. рублей за несоблюдение обязательств по уплате алиментов в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства.
В каком случае наступит уголовная ответственность?
За неоднократное нарушение обязательств по уплате алиментов для тех, кто ранее уже привлекался к административной ответственности, наступит ответственность уголовная — исправительные или принудительные работы на срок до одного года, либо арест на срок до трех месяцев, либо лишение свободы на срок до одного года.
Необходимо ответственно относиться к своим детям. Даже если семья распалась, это не снимает ответственности с родителя за содержание и воспитание ребенка, — подчеркнул Вячеслав Володин.
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