Как получить кредитные каникулы

Рассказываем подробно о том, что такое кредитные каникулы, как они работают и что делать, чтобы их получить.

Что такое кредитные каникулы?

Это льготный период кредитования, когда можно не осуществлять или сделать меньше ежемесячные платежи по займу. При этом не будет штрафных санкций и последствий для кредитной истории.

Когда были введены кредитные каникулы?

С 8 марта 2022 года вступили в силу поправки в закон N106-ФЗ , возобновляющие механизм кредитных каникул, который действовал во время пандемии, два года назад.

Какой крайний срок подачи заявки кредитору?

Надо подать заявление не позднее 30 сентября 2022 года включительно.

На какие обязательства распространяются каникулы?

Каникулы действуют в отношении:

— ипотеки;

— потребительских кредитов;

— автокредитов;

— долгов по кредитным картам.

Кто определяет продолжительность льготного периода?

Сам заемщик — от одного до шести месяцев.

Сколько раз можно воспользоваться кредитными каникулами?

Один раз по каждому из договоров займа. При этом, если вы уже обращались за кредитными каникулами в 2020 году, теперь это можно сделать вновь.

Кредитные каникулы — это прощение долгов?

Нет, по возвращении с каникул заемщик сначала выплачивает долг по первоначальному графику, потом погашает пропущенные платежи.

Кроме того, за льготный период начисляются проценты:

по ипотеке — по условиям договора;

по потребительским ссудам и кредитным картам — по ставке 2/3 от установленного ЦБ России среднерыночного значения полной стоимости кредита на остаток основного долга.

Кредитные каникулы — это ипотечные каникулы, которые ввели раньше?

Нет, это не аналог ипотечных каникул, для них действуют другие условия. На момент подачи заявки на кредитные каникулы вы не должны находиться на ипотечных каникулах.

Какие требования к заемщику?

NB: все требования должны соблюдаться одновременно!

1) Доходы заемщика упали минимум на 30 % за месяц, предшествующий подаче заявки, по сравнению с прошлым годом.

2) Договор, по которому заемщик хочет получить каникулы, оформлен до 1 марта 2022 года.

3) Заемщик на момент подачи заявления не находится на ипотечных каникулах.

4) Полная сумма кредита (важно: не остаток по выплате!) меньше установленного лимита.

Если заемщик не соответствует какому‑либо из обязательных требований, кредитор вправе отказать в кредитных каникулах.

А какие лимиты?

Начальная сумма кредита не должна превышать:

— по автокредитам — 700 тыс. рублей;

— по потребкредитам — 300 тыс. рублей;

— по кредитным картам — 100 тыс. рублей.

Лимиты по ипотеке разнятся в зависимости от региона. Так, по Москве лимит — 6 млн. рублей, по Московской области, Санкт-Петербургу, регионам ДФО — 4 млн. рублей, по остальным регионам РФ — 3 млн. рублей.

Как подать заявление?

Заявку вы можете подать лично, придя в отделение вашего банка. Также многие крупные банки, например «Сбер» или ВТБ, предоставляют возможность оформить кредитные каникулы, оставив заявку в личном кабинете на официальном сайте.

Какие документы может запросить банк?

Банк может запросить документы, подтверждающие снижение дохода:

справку 2-НДФЛ с места работы;

справку о регистрации в качестве безработного;

больничный лист.

Расскажите о сроках. Что будет после подачи заявления?

Собрать и передать по запросу банка необходимые для получения каникул документы нужно в течение 90 дней после обращения за каникулами. По уважительной причине этот срок может быть продлен еще на 30 дней. После этого у банка будет пять дней на рассмотрение документов и ответ.

Что такое среднемесячный доход?

Это не только зарплата — это и другие выплаты, в том числе материальная помощь, больничные и т. д.

Может ли кредитор проверить данные заемщика?

Да, он может обратиться в ФНС, ПФР, ФСС.

Если я уйду на кредитные каникулы, буду ли я обязан не платить в это время?

Нет, в любой момент кредитных каникул можно погасить сумму кредита или ее часть без прекращения льготного периода — деньги пойдут на выплату основного долга. Также вы можете погасить кредит досрочно.

Что делать в спорных ситуациях — например, если кредитор отказал в каникулах?

Можно обратиться в Роспотребнадзор, Банк России, к финансовому уполномоченному, в прокуратуру.

Фото и материалы: официальный сайт Госдумы.

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