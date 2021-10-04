Как пройдет первое заседание Государственной Думы

Государственная Дума VIII созыва соберется на первое заседание 12 октября. В пресс-службе нижней палаты парламента рассказали, как оно готовится, каким будет.

Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 1 октября, подписал Указ о созыве первого заседания нового созыва Госдумы. Оно состоится 12 октября и начнется в 10 утра.

Как осуществляется подготовка к первому заседанию.

По Регламенту Председатель Госдумы подписывает распоряжение об образовании временной депутатской рабочей группы по подготовке первого заседания Государственной Думы нового созыва.

Она формируется из числа избранных на новый срок депутатов Государственной Думы пропорционально количеству депутатов, выдвигавшихся в качестве кандидатов каждой политической партией. Временная депутатская рабочая группа подготавливает проекты постановлений Государственной Думы и другие документы, связанные с началом работы парламента нового созыва.

Также временная рабочая группа утверждает схему размещения депутатов в зале заседаний, формирует проект порядка работы первого пленарного заседания, подготавливает предложения по составу Счетной комиссии, Временной комиссии по Регламенту и Временного секретариата Государственной Думы.

Первое заседание рабочей группы пройдет уже сегодня, 4 октября. Отметим, что в ее составе есть депутат от «Единой России», избранный по «крымскому списку» — Леонид Ивлев. После первого заседания нового созыва временная депутатская рабочая группа прекратит свои полномочия.

Как проходит первое пленарное заседание

В статье 99 Конституции РФ подчеркивается, что первое заседание нового созыва открывает старейший по возрасту депутат. В дальнейшем до избрания Председателя Государственной Думы или его заместителя заседания Госдумы могут вести поочередно представители фракций по согласованию между ними.

На первом заседании избираются Счетная комиссия, Временная комиссия по Регламенту и организации работы парламента, а также Временный секретариат Государственной Думы.

Также на первом заседании депутаты проводят выборы Председателя Государственной Думы и его заместителей.

Председатели комитетов, их первые заместители и заместители избираются палатой большинством голосов от общего числа депутатов Госдумы по представлению фракций. Голосование может проводиться по единому списку кандидатур.

С момента начала работы Государственной Думы нового созыва полномочия Государственной Думы прежнего созыва прекращаются.

Напомним, что в составе Госдумы VIII созыва 7 человек от Крыма и Севастополя. Это: избранные по мажоритарным округам Леонид Бабашов, Константин Бахарев, Алексей Черняк и Татьяна Лобач. Еще 3 мандата получены по списку партии «Единая Россия» (Леонид Ивлев, Михаил Шеремет и Дмитрий Белик).