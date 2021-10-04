Как пройдет первое заседание Государственной Думы

Государственная Дума VIII созыва соберется на первое заседание 12 октября. В пресс-службе нижней палаты парламента рассказали, как оно готовится, каким будет.
Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 1 октября, подписал
Как осуществляется подготовка к первому заседанию.
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Она формируется из числа избранных на новый срок депутатов Государственной Думы пропорционально количеству депутатов, выдвигавшихся в качестве кандидатов каждой политической партией. Временная депутатская рабочая группа подготавливает проекты постановлений Государственной Думы и другие документы, связанные с началом работы парламента нового созыва.
Также временная рабочая группа утверждает схему размещения депутатов в зале заседаний, формирует проект порядка работы первого пленарного заседания, подготавливает предложения по составу Счетной комиссии, Временной комиссии по Регламенту и Временного секретариата Государственной Думы.
Первое заседание рабочей группы пройдет уже сегодня, 4 октября. Отметим, что в ее составе есть депутат от «Единой России», избранный по «крымскому списку» — Леонид Ивлев. После первого заседания нового созыва временная депутатская рабочая группа прекратит свои полномочия.
Как проходит первое пленарное заседание
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На первом заседании избираются Счетная комиссия, Временная комиссия по Регламенту и организации работы парламента, а также Временный секретариат Государственной Думы.
Также на первом заседании депутаты проводят выборы Председателя Государственной Думы и его заместителей.
Председатели комитетов, их первые заместители и заместители избираются палатой большинством голосов от общего числа депутатов Госдумы по представлению фракций. Голосование может проводиться по единому списку кандидатур.
С момента начала работы Государственной Думы нового созыва полномочия Государственной Думы прежнего созыва прекращаются.
Напомним, что в составе Госдумы VIII созыва 7 человек от Крыма и Севастополя. Это: избранные по мажоритарным округам Леонид Бабашов, Константин Бахарев, Алексей Черняк и Татьяна Лобач. Еще 3 мандата получены по списку партии «Единая Россия» (Леонид Ивлев, Михаил Шеремет и Дмитрий Белик).
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