Как решаются транспортные проблемы Севастополя  

Въезд в Севастополь, с учетом строительства последнего участка трассы «Таврида», ремонта моста в Инкермане, прочих ограничений и (как «вишенка на тортике») начинающейся реконструкции транспортной развязки в районе 5-го км Балаклавского шоссе (т.н. «Огурец») – с учетом приближающегося летнего сезона – достаточно острая проблемы. Как она решается (и другие транспортные вопросы), рассказали в правительстве Севастополя.

С первого мая в село Фронтовое начнут ходить дополнительные регулярные автобусы, они выйдут на маршрут №145, который стартует с 5-го километра Балаклавского шоссе. Кроме этого, с 1 июня общественный транспорт будет работать до 2 ночи. Количество рейсов в Севастополе (к лету) увеличится на 30%. Летом начнут работу несколько сезонных автобусных маршрутов по нерегулируемым тарифам между пляжем «Учкуевка», пл. Захарова, Инкерман, пос. Сахарная головка.

К туристическому сезону с учётом временного ограничения работы авиации усилится сообщение с материком железнодорожным транспортом. С 26 мая вводится дополнительный поезд сообщением «Севастоль-Мурманск». А с 1 июня увеличатся железнодорожные составы поездов в направлении Москвы и Питера. Ожидаемая средняя вместимость каждого состава — 800 пассажиров, — рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

С 1 июня планируется запуск круизного лайнера «Князь Владимир» по маршруту «Сочи — Новороссийск — Ялта — Севастополь — Сочи», а также пассажирского морского скоростного судна на подводных крыльях «Комета».

Что касается ремонта дорог (и въезда в Севастополь), в настоящее время готовность восьмого этапа трассы «Таврида» — 65%. К 1 мая будут завершены работы по строительству первой очереди искусственных сооружений: моста через р. Чёрная, путепроводов через ул. Нефтяная и ж/д пути. Движение будет открыто по двум полосам (правой проезжей части).

Губернатор поручил Департаменту транспорта еще раз продумать вариант временной развязки в Инкермане.

По поводу объезда при ремонте аварийного Инкерманского моста высказываются замечания. Мост нужно доделать и правильно организовать дорожное движение. Изучите вместе с ГИБДД возможности дополнительных безопасных объездов. Организуйте, если есть такая возможность, — поручил Развожаев.

На сегодняшний день в Севастополе перевозка пассажиров осуществляется по 85 автобусным, 16 троллейбусным, 4 катерным и 1 паромному маршруту. С начала 2022 года перевезено 19 млн. пассажиров. Ежедневно на линию выходят 411 автобусов, 150 троллейбусов, 6 катеров и 1 паром.

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