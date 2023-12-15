Как Симферополь прихорашивается к Новому году

Симферополь к предстоящим праздникам будет традиционно украшен новогодними иллюминациями и фотозонами.

Сотрудники муниципального бюджетного учреждения «Горсвет» продолжают украшать крымскую столицы в преддверии новогодних праздников.

Завершены монтажные и сборочные работы новогодних украшений на площади Куйбышева. Сегодня завершили установку последнего элемента — светящегося фонтана. Помимо этого, на данной локации установлено 5 арок, которые украшены новогодними игрушками. Также на месте проверяется электрооборудование, — рассказал директор МБУ «Горсвет» Николай Коновалов.

В эти дни также украшают новогоднюю ёлку на бульваре имени Ленина.