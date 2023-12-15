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Как Симферополь прихорашивается к Новому году

Как Симферополь прихорашивается к Новому году

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 14:12 15.12.2023

Симферополь к предстоящим праздникам будет традиционно украшен новогодними иллюминациями и фотозонами.

Как Симферополь прихорашивается к Новому голуКак Симферополь прихорашивается к Новому голу

Сотрудники муниципального бюджетного учреждения «Горсвет» продолжают украшать крымскую столицы в преддверии новогодних праздников.

Как Симферополь прихорашивается к Новому голу

Завершены монтажные и сборочные работы новогодних украшений на площади Куйбышева. Сегодня завершили установку последнего элемента — светящегося фонтана. Помимо этого, на данной локации установлено 5 арок, которые украшены новогодними игрушками. Также на месте проверяется электрооборудование, — рассказал директор МБУ «Горсвет» Николай Коновалов.

Как Симферополь прихорашивается к Новому голу Как Симферополь прихорашивается к Новому голу

В эти дни также украшают новогоднюю ёлку на бульваре имени Ленина.

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Как Симферополь прихорашивается к Новому голуКак Симферополь прихорашивается к Новому голу

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