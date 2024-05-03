Как в Севастополе отпразднуют Пасху

В воскресенье православные христиане отметят большой праздник – Воскресение Христово. В условиях действия высокого («жёлтого») уровня террористической опасности в Севастополе реализуется большой комплекс мер по обеспечению безопасности в период празднования.

В ночь с 4 на 5 мая Пасхальные богослужения будут совершены в 51 храме и 2 монастырях Севастополя.

Обращаем внимание на то, что Свято-Владимирский Собор в Херсонесе закрыт на реконструкцию, богослужение там проводиться не будет. В настоящий момент на территории музея-заповедника работает временный храм, вместимость которого ограничена. В связи с этим рекомендуем для посещения Пасхального богослужения выбрать церковь, расположенную недалеко от дома.

Для комфортного и безопасного прохода верующих во Владимирский собор – усыпальницу адмиралов на улице Суворова от дома № 6 до пересечения с улицей Марата введут ограничения остановки и стоянки транспорта. Припарковаться нельзя будет с обеих сторон дороги с 21:00 4 мая до окончания мероприятий.

Кроме того, для желающих посетить праздничные Пасхальные богослужения часть общественного транспорта будет работать до 6:00 5 мая. Троллейбусы № 7, 9, 10, 12, а также автобусы № 3, 103, 62, 106 продолжат ходить после 21:00 4 мая и до окончания праздничных мероприятий. Интервал их движения будет варьироваться от 40 минут до одного часа.

Для обеспечения безопасности в местах проведения богослужений будет организовано дежурство сотрудников полиции, окружного казачьего общества, народных дружинников и противопожарной службы. Также будут установлены рамочные металлодетекторы либо организован досмотр ручным металлодетектором. Просьба отнестись с пониманием к мерам безопасности и прийти на богослужение заранее, чтобы избежать столпотворения.

Где можно в Севастополе освятить куличи в Великую субботу:

Храм арх. Михаила, освящение куличей в субботу в 9.00.

Храм Введения во храм Пресвятой Богородицы, Любимовка. В субботу 9.20 освящение куличей.

Храм апостола Филиппа (Радиогорка) с 13.00 до 18.00 каждый час.

Храм святой Матроны 08.00 Божественная литургия, по окончании освящение куличей.

Храм Вознесения Господня! Освящение куличей в субботу с 11.00 до 14.00.

Храм Св.Феодосия Черниговского ул.Портовая 19а. Освящение куличей с 10.00 до 12.00

Храм свт. Луки Крымского (1-Ая горбольница). Освещение куличей с 12.00 до 16.00.

Храм в честь иконы Богородицы «Всех скорбящих радость», 07.00-Божественная литургия, по окончании освящение куличей.

Храм св.12 апостолов в Балаклаве. В субботу после Литургии и до 13.00.

Храм Всех Святых освящение в субботу с 11.00 до 20.00

Храм Спиридона Тримифунтского : сбт. — 08.00 Божественная Литургия, после — освящение куличей до 15.00. Вскр. — освящение куличей около 02.00 и утром с 06.00до 14.00.

Покровский собор. Освящение куличей до 19.00.

Также напоминаем, будьте бдительны: обо всём подозрительном следует незамедлительно сообщать по единому номеру 112, а также в полицию – 102, службу спасения – 101.

Встреча Благодатного огня запланирована на 6 мая, затем огонь раздадут всем храмам Севастопольского Благочиния.