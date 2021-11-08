Уроженец Балаклавы, Герой России, летчик-космонавт Антон Шкаплеров в своем Инстаграм показал, как выглядит Симферополь из космоса.

С древнегреческого языка название этого города можно перевести как «город-собиратель». Да, сегодня мы пролетаем над столицей Республики #Крым . И заодно передаю большой космический привет всем моим друзьям, родным и близким! Симферополь расположен на берегах реки Салгир в центральной части Крымского полуострова в предгорном районе Крыма. Этот район представляет собой ложбину, образованную грядами Крымских гор. В Симферополе много памятников и монументов, красивых зданий и исторических сооружений. Не менее разнообразны и культурные достопримечательности города. Обязательно рекомендую к посещению, — написал Шкаплеров.