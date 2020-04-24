Какие нарушения режима «самоизоляции» выявили в Симферопольском районе

Сотрудниками Центра оперативного реагирования при Совете министров Республики Крым за минувшие сутки был проверен Симферопольский район, а также в порядке контроля четыре муниципальных образования: Армянск, Джанкой, Джанкойский и Красноперекопский районы. Об этом сообщил Председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.

Следует отметить, что замечания, высказанные на предыдущих заседаниях штаба в отношении вышеуказанных муниципальных образований, устранены в полном объеме. Без единого замечания организована система профилактических мероприятий во всех учреждениях социальной защиты, административных зданиях, сфере торговли, усилено патрулирование сотрудниками МВД, уборка многоквартирных домов без замечаний. Жителей на улицах, рынках, магазинах стало меньше. В Джанкое на рынке нанесена дистанционная разметка, — сказал Юрий Гоцанюк.

В то же время, по словам главы правительства Крыма, выявлен ряд замечаний в населённых пунктах Симферопольского района. В частности, в посёлке Николаевка 23 многоквартирных дома и открытые территории обрабатывает МУП «Николаевский» один раз в два дня, что подтверждается жителями, при этом, акта выполненных работ и графика обработки нет.

Торговля работает «под прикрытием». Например, одежда и обувь под вывеской искусственных цветов, рыболовные принадлежности как автомагазин и т.д. На рынке проходила ярмарка, присутствовало достаточно много людей «65+», дистанция не соблюдалась. В селе Колодезное на детских, спортивных площадках много детей и пожилых граждан, без масок и дистанцирования. В селе Скворцово четыре многоквартирных дома по ул. Целинная, 13, находящихся под управлением МУП «Симферополь» должны обрабатываться один раз в два дня. При этом жители жалуются на плохое качество дезинфекции, в некоторых домах вообще не подтвердили, графиков нет. Глава поселения сказал, что не видел обработки МКД и общественных мест.

В посёлке Гвардейское и селе Первомайское водители нескольких автобусов маршрута «105», с находящимися в салоне пассажирами, были без масок. В районе торговых точек наблюдается много граждан категории «65+». В сёлах Чайкино и Дмитрово в районе прудов находились рыбаки и отдыхающие. В селе Трудовое со слов жителей многоквартирных домов обработка подъездов управляющей компанией МУП «Железнодорожный Жилсервис» не проводится. На стендах нет никакой информации по профилактике и графиков обработки, — рассказал Юрий Гоцанюк.

Председатель Совета министров РК сообщил о том, что состоялись проверки 29 строительных объектов, выявлены ряд нарушений, которые были устранены сразу, часть из них будет устранена в течение суток.